Starou půdu, kde byla kotelna, využije Základní škola V Sadech. „Proměníme ji v nové učebny fyziky, chemie a polytechnickou učebnu. Dostane se na družinu a školní klub,“ upřesnila ředitelka Milena Honsová. A co je hlavní, během přestavby půdy získá škola výtah. „Ten je velmi důležitý. Naše škola je tvrdě bariérová. Samé schody,“ povzdechla si ředitelka. Vše závisí na penězích, proto bude škola žádat o evropské dotace. Určitou částkou přispěje i zřizovatel, město Havlíčkův Brod. Proměna půdy vyjde zhruba na devadesát milionů korun.

Přestavba neznamená, že se ve škole zvýší počet žáků. „Kapacita školy je naplněná. Do Sadů chodí 730 žáků. Nechceme vyšší kapacitu, jen důstojnější prostory pro vzdělání. Jsme škola, kam chodí i cizinci. Nově nám přibylo necelých pět desítek dětí z Ukrajiny, k tomu je tady padesát dalších cizinců. Prostory už nestačí,“ vysvětlila Honsová.

Chybí učitelé, co umí ukrajinsky: školy na Havlíčkobrodsku si umí poradit

Proměnu půdy si vzal na starost projektant Luděk Nedělka. „Projekt zvládneme do konce srpna. Pak může Havlíčkův Brod vyhlásit výběrové řízení na firmu,“ řekl Deníku. Daleko větší oříšek jsou podle něj peníze na stavbu. „Odhaduji to na devadesát milionů. Ale to je dneska. Za čtvrt roku může být cena úplně jiná, nehledě že na trhu není materiál,“ upozornil.

O něco větší změny chystá Základní škola Konečná na sídlišti Žižkov. Tady plánují postavit celý nový pavilon. „Stará budova, kde je první stupeň a administrativa, už nevyhovuje,“ konstatovala ředitelka Jana Beránková. V novém čtyřpatrovém pavilonu, který projektant spojí s budovou mateřské školy, bude podle ředitelky Beránkové asi osm nových učeben.

Plány na přestavbu Konečné pobavily Milana Vašíčka z Havlíčkova Brodu. „Naši radní jsou koumáci. Je to víc než deset let, co chtěli Konečnou zavřít, aby zaplnili Nuselskou. Rodiče kvůli tomu demonstrovali na náměstí,“ prohlásil se smíchem.

Historické domy na náměstí v Brodě prokouknou. Opraví Květinku i Šipku

Školu Konečná plánovala brodská radnice opravdu zrušit, a to v roce 2007. Dnes je všechno jinak. Ani tady se však neobejdou bez dotací. „Nedá se odhadnout, kolik by stavba stála. Mateřská škola vedle nás vyšla asi na pětašedesát milionů korun,“ poznamenala ředitelka Beránková s tím, že projekt na nový pavilon je spíš práce do šuplíku.

Základní škola Konečná pojme až tři stovky žáků. Kapacita není ještě zaplněná. Podle brodských radních by přestavba mohla začít už příští rok. Město do ní vloží asi sedmdesát milionů.