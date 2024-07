Asi ne každý člen rybářského svazu byl z nového rybníka nadšený. „Osobně jsem z některých míst zaznamenal kritiku nákupu, ale přiznám se, že jí vůbec nerozumím. Měli bychom mít spíše radost, že jsme získali další vodní plochu, která doposud sloužila soukromému rybolovu a z privátního sektoru ji vkládáme do společného rybolovu. Přijde mi to spíš jako závist, ale s tím umím žít a radost mi to nekalí. Já jsem rád, že jsme se tak rozhodli a velmi rychle nákup zrealizovali, protože především pro náš územní svaz je to skvělá investice do našeho majetku,“ uvedl předseda Českého rybářského svazu Dušan Hýbner.

Dvě tuny kaprů

Zdejší vodní plochu budou moci využívat rybářské spolky, které jsou v dojezdové vzdálenosti čtyřiceti kilometrů, jako jsou Vlašim, Žleby, Dolní Kralovice, Zruč nad Sázavou, Vlastějovice, ale i další rybáři, kteří jsou držiteli celosvazové, celorepublikové či středočeské územní povolenky.

Před zahájením provozu nechal svaz vysadit do vody 1 950 kilo kaprů o průměrné hmotnosti 2,5 kg, 50 kg candátů a 50 kg bílé ryby. Takže rybáři od vody s prázdnou neodejdou. Podle Šámala na rybníku platí celosvazové, celorepublikové a středočeské územní povolenky. Rovněž je možné pořídit si třídenní i desetidenní povolenku. U vody platí i takzvaná místenka, která se hradí prostřednictvím SMS, a to ve výši 25 až 50 korun.

Jak poznamenal Milan Slezák, k rybníku jezdí už rybáři z Havlíčkova Brodu i odjinud. „Na procházky je tady pěkně, líbí se mi to, ale jako rybář bych tady asi neseděl dlouho. Nikde ani kus stromu a nikde stín. V létě bych tady nevydržel,“ dodal.