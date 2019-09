Nová prodejna našla své místo v Zámecké ulici. „Stejně jako v ostatních supermarketech tohoto řetězce, i zde zákazníci naleznou širokou nabídku kvalitních a čerstvých produktů, křupavé pečivo a potraviny od tuzemských výrobců nebo regionální speciality v regálu s označením Billa regionálně,“ sdělila tisková mluvčí společnosti Dana Bratánková.

Billa ve Světlé nad Sázavou bude otevřena od pondělí do soboty od 7.00 do 20.00 hodin, v neděli pak od 8.00 do 20.00 hodin. „Zákazníci se mohou těšit na sortiment čerstvých a kvalitních produktů a privátních značek Billa na prodejní ploše o téměř 900 metrů čtverečních. K pohodlnému nákupu přispěje i 59 parkovacích míst včetně míst pro rodiče s dětmi a hendikepované,“ popsala Bratánková.

„Konec letošního roku se v Bille ponese ve znamení expanze. Supermarket ve Světlé nad Sázavou je v pořadí třetí, který otevíráme, a dalších osm ještě do konce roku otevřeme. Nepolevujeme tak v naší dlouhodobé strategii přiblížit se ještě více zákazníkům, kteří naše supermarkety vyhledávají, a podpoře tuzemských dodavatelů a regionálních výrobců prezentovat jejich zboží v našich prodejnách,“ doplnil Jaroslaw Szczypka, generální ředitel Billa ČR.