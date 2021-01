„Jde o královéhradeckou společnost, která vyhrála výběrové řízení vypsané ministerstvem zdravotnictví. Smlouva s ní je podepsána do konce roku 2028,“ informoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.

Stávající bílý vrtulník nahrazuje od 1. ledna žlutý. Jméno mu ale zůstává. Kryštof bude zachraňovat životy i nadále.

„Lidé mu tak říkají. Je to tak, že Kryštof je volací znak letecké záchranky. Každá letecká záchranka v České republice má své číslo, Vysočina má dvanáctku. Takže je to Kryštof dvanáct. A Kryštof to bude, ať už bude mít jakoukoliv barvu,“ usmál se Petr Janáček.