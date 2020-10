Krajský úřad ve spolupráci s radnicemi pověřil patnáct škol na Vysočině péčí o děti, jejichž rodiče musí pracovat.

Škola v době koronaviru, ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Do škol budou docházet děti od tří do deseti let, jejichž rodiče pracují u složek integrovaného záchranného systému a dalších exponovaných krizových profesí. Vedle dětí záchranářů, policie a hasičů mohou do škol docházet i potomci zaměstnanců v sociálních službách nebo učitelů či učitelek z dané školy.