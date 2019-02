Nyní, jak sdělila na základě dotazu a komentářů Havlíčkobrodského deníku, Iva Hrazdílková tisková mluvčí ombudsmana, se bude tímto podivným případem zabývat rovněž kancelář ochránce lidských práv. Odložené dítě by se mohlo dokonce vrátit k rodině.

„Odložení dvouletého dítěte do babyboxu je nestandardní, ale nemělo by to vést ke kriminalizaci rodičů. OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) by se měl samozřejmě snažit rodinu najít, kontaktovat ji, zjistit důvody odložení dítěte, měl by s rodinou pracovat a snažit se jí pomoc, aby se dítě mohlo vrátit. To, že je nyní v pěstounské péči neznamená, že by se nemohlo vrátit k rodičům. Ombudsmanka se na OSPOD obrátí, aby zjistila podrobnosti o jeho postupu,“ sdělila mluvčí kanceláře ombudsmana.