Zájem o budovu má nyní policie, ale podle mluvčí krajského ředitelství policie v Jihlavě Dany Čírtkové vše záleží na rozhodnutí Ministerstva vnitra. „Využili bychom budovu pro územní odbor Havlíčkův Brod, který sídlí v Husově ulici,“ řekla s tím, že to nezáleží na rozhodnutí jihlavského ředitelství. Policie by využila nejen budovu, ale také garáže. Hasičský areál je přímo v centru Brodu a má jedenáct budov. Hasiči zde měli nejen kanceláře, ale také ubytování, posilovnu, garáže, dílny a sklepy. Kdo získá bývalý hasičský areál je obyvatelům Brodu vcelku jedno. „Hlavně ať ta budova není prázdná, aby se tam nezačali stahovat bezdomovci,“ konstatoval Milan Zelenka, který kolem opuštěného areálu chodí denně do práce.

Havlíčkobrodská radnice chtěla objekt využít pro městskou policii, část technických služeb ale také pro účely sociálního bydlení. Nemovitosti v areálu jsou státním majetkem o který se v případě jejich opuštění stará Úřad pro zastupování státu .„Majetek nejprve nabízíme jiným státním institucím k využití. Pokud o něj neprojeví zájem, zákon preferuje vypsání výběrového řízení nebo dražby,“ popsala systém, jak úřad se státním majetkem nakládá sdělila v době, kdy hasiči areál opouštěli, mluvčí úřadu Michaela Tesařová.