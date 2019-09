Jednosměrnými se měly stát ulice Na Sibiři, Hlaváčova, Pod Stínadly, Aloise Jiráska, Boženy Němcové a 28. října. Na opačném konci města pak ulice Melechovská.

Největší počet odpovědí obyvatelé Ledče zaslali radním už v průběhu července. Většina došlých odpovědí byla podle bezpartijního starosty Zdeňka Tůmy souhlasných.

Plán na změnu v systému provozu na sídlišti představili ledečští radní už na začátku léta. Základem je převedení šesti místních ulic z obousměrného provozu do jednosměrek. Tím by se doprava ve městě zklidnila ale také by vznikla nová stání na volné půlce vozovky. V současné době nechalo město Ledeč vybudovat parkoviště v lokalitě Habrecká. Stálo necelé dva miliony, dokončeno bylo v srpnu, nabízí celkem 22 nových parkovacích míst. Se složitou dopravní sitzací se Ledeč potýká už léta, stejně jako ostatní města na Vysočině. Aut je stále víc a parkovacích míst se hlavně na sídlištích citelně nedostává.