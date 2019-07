Obyvatelé Ledče si mohou vybírat ze sedmi ulic. Je to ulice Na Sibiři, Hlaváčova, Pod Stínadly, Aloise Jiráska, Boženy Němcové, ulice 28. října a ulice Melechovská. Nacházejí se většinou v okolí polikliniky a sídliště Stínadla za vlakovým nádražím. Poslední sedmá ulice Melechovská, je na druhé straně města poblíž starého hřbitova.

Obyvatelé Ledče mohou o budoucím osudu ulic hlasovat i na městských webových stránkách. Aby jejich rozhodování bylo jednodušší, připojila ledečská radnice ke každé navržené ulici její podrobný popis a vyjádření, jaké nevýhody to bude mít do budoucna, pokud se ulice stane jednosměrnou. „Po zvážení všech racionálních důvodů návrh zpracoval dopravní inženýr, přesto je vždy možné nalézt další argumenty pro a proti,“ vzkázal obyvatelům Ledče Břetislav Dvořák, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí města Ledeč.

Jedním z problémů se kterým se budou nové jednosměrky potýkat, je zima. „Například co se týče jednosměrky na Sibiři bude nevýhodou v zimě při velké sněhové nadílce problematický příjezd do ulice,“ zhodnotil situaci jedné z ulic dopravní odborník. Podobná situace může nastat v ulici Hlaváčova nebo ulici 28. října. Naopak výhodou bude, konkrétně v této ulici, více parkovacích míst kolem polikliniky, podobně jako v ulici Hlaváčova.

V současné době se staví nové parkoviště na sídlišti Stínadla. „Do konce srpna se kapacita rozšíří o 25 míst,“ informoval bezpartijní starosta Ledče Zdeněk Tůma s tím, že toto parkoviště si obyvatelé Ledče přáli v jedné z minulých anket.

S nedostatkem parkovacích míst se Ledeč potýká už léta. Parkoviště chybějí hlavně na sídlištích. V době, kdy se sídliště stavěla, nikdo nepočítal s tím, že počet aut tak naroste. „Ledeč parkovací místa potřebuje, ale má nevýhodu. Leží na srázech nad řekou. Všude do kopce, staré ulice jsou úzké, postavit tady parkoviště pro desítky aut není jen tak. Jednosměrky asi nic neřeší, spíš budou problémy,“ vyjádřil se například Josef Kubát. Podle názoru mladé maminky Věry Gabrielové je všechno v lidech.

„Jednou se z těch aut zblázníme. Přitom polovina není potřeba. Jedna rodina tři auta, všechny parkují před domem. Druhá rodina dvě auta - jedním se jezdí, druhé slouží jako bedna na nářadí. Kolega v práci to má do práce 15 minut pěšky, cestou má i školu, kam vozí děti a stejně sedí v autě. Pak tu máte lidi, co mají garáž, ale z lenosti raději auto nechají u silnice nebo si z garáže udělali skladiště. Město není nafukovací a někdy ty kapacity prostě dojdou,“ konstatovala paní Věra.

Mimochodem už v roce 2016 upozornila ledečská radnice majitele řadových garáží ve městě, aby si uvědomili k čemu tyto objekty slouží. „Na základě připomínek občanů Ledče na nedostatek parkovacích míst na sídlištích odbor výstavby upozorňuje majitele řadových garáží na sídlištích lze používat jen k účelům vymezeným v kolaudačním rozhodnutí,“ vzkázal úřad a majitelům garáží pohrozil pokutou až 500 tisíc.