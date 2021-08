Jedna z půjčoven je v obci Kámen na Havlíčkobrodsku. „Máme jich celkem deset. Půjčovna je u nás už sedm let,“ upřesnila Květa Pipková, která má na starosti poštu i půjčovnu. Koloběžky Kámen půjčuje zadarmo. „Ovšem jen pro jízdy v katastru obce, maximálně do okolních vsí,“ dodala. Koloběžky zájemci vracejí v pořádku. Řešit poškození nebo krádež obec zatím nemusela.

Koloběžky půjčuje i město Přibyslav. Konkrétně Kulturní zařízení. Podle Marie Blažíčkové z Turistického informačního centra ale Přibyslav nespoléhá jen na lidskou poctivost. „Zájemce složí vratnou kauci tisíc korun. Půjčení jistíme smlouvou. Za případné opravy se platí čtyři stovky. Jinak půjčovné je 50 korun na dvě hodiny a 150 korun na celý den,“ vysvětlila Blažíčková. Podle jejích zkušeností se koloběžky vracejí do Přibyslavi v pořádku.

Dobré zkušenosti se zájemci o koloběžky má i Jiří Drápela z půjčovny koloběžek Kostka Skissport ve Velkém Meziříčí. „Nikdy se nám nestalo, že by nám zákazník koloběžku ukradl nebo rozbil. K půjčení máme momentálně dva tipy. Kostka Tour 3 a Kostka Hill 3 v reflexních barvách. Zákazník si je může půjčit na hodinu, na tři dny i déle, podle dohody,“ vysvětlil.

Za kolik se půjčují koloběžky



Přibyslav KZMP: hodina 50 korun, celý den 150, kauce 1000 korun

Obec Kámen: Zdarma ale jen v katastru obce

Kostka Velké Meziříčí: 50 korun na hodinu, 600 korun na tři dny

Yedoo Humpolec: dospělí 150 korun za hodinu, 300 na delší dobu, kauce 4000, děti 50 korun za hodinu, 100 na delší dobu, kauce 10000

Nakolobce Bítov: dospělí 150 korun na hodinu, 550 na dva dny

dětské 120 korun na hodinu, 400 na dva dny

Zdroj: Půjčovny

Jakub Nosek z Humpolce vede půjčovnu koloběžek Yedoo už deset let. Koloběžek má v nabídce až třicet.„Za celou dobu co máme půjčovnu se nestalo, že by nám je někdo zničil nebo ukradl,“ zdůraznil. Ovšem i tato půjčovna nespoléhá jen na slušnost zákazníků a žádá vratné kauce. „Koloběžku dospělým půjčujeme s kaucí čtyři tisíce, dětské koloběžky půjčíme s kaucí tisíc korun až čtyři tisíce podle ceny koloběžky,“ dodal.

Martin Heinl z půjčovny Nakolobce z Bítova na Moravě ale systém kaucí zavrhl. „Vysoká kauce odradí zákazníky, nízká nemá smysl. I tak mi 90 procent lidí vrátí koloběžku v pořádku,“ konstatoval s tím, že zájem o půjčení koloběžky není takových jak před coronou. Zákazníkům nabízí k půjčení asi 30 koloběžek různých typů včetně elektrických.