Havlíčkův Brod – Některé řidiče projíždějící Lidickou ulicí v Havlíčkově Brodě překvapil nový odbočovací pruh. Motoristé se nyní obávají, že se každodenní kolony aut jedoucích od Jihlavy ještě prodlouží. Zarážející na celé situaci je i fakt, že na tomto místě původně vůbec neměl být.

Redakci Havlíčkobrodského deníku na změnu značení upozornil Ondřej Rázl z Havlíčkova Brodu, který tudy jezdí každý den do práce. „Podle mě to bude způsobovat problémy obou směrech. Od Prahy se zkrátil prostor pro řazení ze dvou pruhů do jednoho a od Jihlavy se prodlouží kolony, které už jsou tak dost dlouhé,“ posteskl si.