Jak zastupitelé na pracovní schůzce diskutovali a k jaké variantě se většina z nich přiklání, je zatím záhadou. „Nemohu vám říkat, o čem jsme se bavili. Dohodli jsme se, že tisku žádné informace dávat nebudeme,“ vyjádřil se zastupitel Pavel Duben.

Komplikace pro obchvat Brodu: zastupitelé se stále nemohou shodnout, kudy povede

Podrobnosti o diskusi kolem jihozápadního obchvatu nemá ani Leoš Vaněček, předseda osadního výboru Šmolovy, kterých se obchvat přímo týká. „Rozhodují o nás bez nás,“ postěžoval si. Dále dodal, že po veřejné schůzce ve Šmolovech už ani žádné další nové zprávy nedostává. „Zato nepříjemností mám až dost,“ prohlásil.

Jak dodal, kdyby tušil, co mu politika přinese za problémy, nikdy by funkci předsedy osadního výboru nepřijal. Vaněček má také obavy, že zastupitelé nakonec vyberou takovou variantu, která může Šmolovy poškodit. „Někteří lidé, co bydlí přes silnici v místní části Lipka, mají zkrátka dlouhé prsty. Takže u zastupitelů, kteří chtějí mít klid, může vyhrát nejen varianta čtyři, která je pro nás přijatelná, ale dokonce varianta číslo jedna, která Šmolovy úplně zavře a proti které jsme od začátku protestovali,“ povzdechl si Vaněček.

Varianta čtyři

Richard Polák žije v Lipce, místní části Šmolov, a dění kolem obchvatu pozorně sleduje. „Doufejme, že se zastupitelé konečně rozhodnou a obchvat bude,“ přeje si Polák. Veřejného jednání v září se samozřejmě zúčastní. „Pořád věřím, že zvítězí rozum a ne přání jednotlivce,“ konstatoval Polák.

Varianta čtyři je pro stavbu jihozápadního obchvatu nejlepší. To si myslí Zbyněk Špinar. Havlíčkobrodský podnikatel žije rovněž v Lipce. Společně s několika sousedy je odpůrcem trasy obchvatu, jak ji plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), protože nechce mít auta za domem. Naopak navrhuje verzi, kterou ŘSD považuje za nejdražší.

Špinar a jeho sousedé jihozápadní obchvat chtějí. „Jen si myslíme, že ŘSD nevybralo správně. Samozřejmě víme, jak vypadá doprava v Havlíčkově Brodě,“ poznamenal Špinar.

Varianta číslo čtyři ale zasahuje do katastru sousedních obcí, Lípy a Michalovic. Ti obchvat na svém území odmítají. „Nikdo s námi nejednal, ale jsme proti. Z jedné strany obchvat, z druhé má být vysokorychlostní trať. V Lípě by se nedalo žít,“ řekl naposled starosta Lípy Jiří Kunc.

Ředitelství silnic a dálnic při přípravě jihozápadního obchvatu vycházelo z územního plánu města Havlíčkův Brod, kde byla trasa obchvatu v územní rezervě. „Mimo jiné s výhledem, že v budoucnu bude možno do silnice první třídy 34 propojit nějakou komunikaci v severozápadním kvadrantu města. Z uvedených variant preferuje ŘSD variantu číslo dvě, která je ekonomicky spolehlivě prověřená,“ sdělil Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD. Čtvrtá verze obchvatu je pro ŘSD nepřijatelná. „Proti je i skutečnost, že v hodnocení vlivu na životní prostředí vychází jako nevhodná. Navíc by to nebyla jen záležitost Havlíčkova Brodu. Čtyřka zasahuje do území jiných obcí,“ vysvětlil Buček.

Poslední jednání o obchvatu budou mít dosavadní zastupitelé před komunálními volbami v pondělí 12. září. Jestli se ani pak nedohodnou, tak podle místostarosty Brodu Zbyňka Stejskala obchvat zůstane jako horký brambor pro nové zastupitelé a může se stát, že se nepostaví vůbec.

Varianty obchvatu

1. Od Selské jizby ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou kruhový objezd. Doprava by jezdila přes Šmolovy dál.

2. Od Selské jizby křížem přes silnici mezi části Šmolovy a Občiny. Lipku a Šmolovy by obchvat minul asi o sto metrů a napojil se na silnici před Michalovicemi.

3. Skoro stejně jako dvojka. Jen část Lipku a Šmolovy by trasa obchvatu minula o pár metrů dál.

4. Od Selské jizby na Michalovice. Na silnici by se trasa napojila těsně před vsí. Šmolovy by minula, ale zase by zabrala katastr Lípy a Michalovic. Na trase by muselo být několik mostů. Podle ŘSD nejdražší varianta.

5. Žádný obchvat, pokud se zastupitelé nedohodnou