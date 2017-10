O Podzimní knižní veletrh byl rekordní zájem

Havlíčkův Brod – Jedním slovem rekordní. Tak by se dal shrnout letošní ročník Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Během dvou veletržních dnů ho navštívilo 17 tisíc lidí a mohli si vybírat z nabídky 179-ti vystavovatelů.

Rukama návštěvníků projde v průběhu veletrhu bezpočet knih. Ke slovu se ale dostanou i odborníci. Těm nejlepším publikacím udělí tradiční ceny. Foto: Deník/Libor Plíhal

Podle ředitelky veletrhu Markéty Hejkalové to je nejvíc v jeho historii. Příští ročník se akce uskuteční 5. a 6. října a ponese se v duchu motta Století samoty. Připomene tak stoleté výročí od rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku samostatného Československa.

V ráj milovníků knih se Havlíčkův Brod proměnil již po dvacátésedmé. I letos se tu lidé mohli setkat se svými oblíbenými spisovateli. Zvučnými jmény se to tu jenom hemžilo. Setkat se mohli třeba s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem, který je v Čechách velmi populární. Možná i proto, že je mu blízký český humor. Sám o sobě prohlašuje, že je ztracený vnuk Járy Cimrmana, který se zapletl s jeho babičkou při svých cestách po Americe.



Z českých autorů dorazil třeba Michal Viewegh, Karel Pacner, Jiří Padevět, Jiří Dědeček, Jan Těsnohlídek, Tereza Brdečková, Bára Basiková, Martin Hilský nebo bývalý prezident České republiky Václav Klaus.



„Doprovodný program se povedl, i když několik oblíbených autorů na poslední chvíli ze zdravotních důvodů nepřijelo. Důležité je, že každý program vzbudil zájem, i když na prezentaci litevského románu Jurgise Kunčinase Tula pochopitelně přišlo méně lidí než třeba na autogramiádu a Listování Roberta Fulghuma. O něj byl opravdu velký zájem, stejně jako o diskusi Lukáše Hejlíka s několika blogery o propagaci knih na Instagramu,“ zmínila Markéta Hejkalová.



Velkému zájmu se jako každý rok těšil i přední český shakespearolog Martin Hilský, který přeložil kompletní dílo Williama Shakespeara do češtiny. Tentokrát měl v Brodě přednášku na téma Shakespeare a politika. Julius Caesar. „Letos jsme ji poprvé přesunuli do větších prostor mimo veletrh, do sálu Staré radnice, a trochu jsme se s pořádajícím nakladatelstvím Atlantis obávali, zda ho lidé zaplní. Obava se ale ukázala úplně zbytečná a s panem profesorem Hilským jsme se domluvili na přednášce i na příští rok. V sobotu 6. října 2018 v 10 hodin, opět v sále Staré radnice, a za skvělou spolupráci nejen při organizaci této přednášky musím a chci poděkovat Krajské knihovně Vysočiny,“ doplnila Markéta Hejkalová.



Velkou radost jí udělalo i to, že v doprovodném programu četl spisovatel Jáchym Topol, který den po veletrhu získal státní cenu za literaturu.

„Naopak dosti kontroverzní ohlasy vzbudila autogramiáda Jiřího Kajínka. Mně samotné se ta myšlenka moc nelíbila a s nakladatelem jsme ji zvažovali, ale nakonec jsem se rozhodla respektovat svobodu každého vystavovatele propagovat na svém stánku knihy tak, jak uzná za vhodné. Potěšilo mě ale, že o tuto autogramiádu žádný zvláštní zájem nebyl - lidé prostě na veletrh chodí víc kvůli knihám a literatuře než kvůli pomíjivým senzacím,“ míní ředitelka veletrhu.



Letošní velký zájem vystavovatelů je podle ní možné vysvětlit i tím, že letos ještě nakladatelé, kteří prodávali své knihy, nepodléhali systému EET. „Nemuseli si tedy pořizovat mobilní pokladny, řešit wifi a podobě a mohli se soustředit pouze na knihy a autory. Doufám ale, že to nebyl jediný důvod a že příští rok nakladatelů nebude o moc méně,“ doufá Markéta Hejkalová.

Teď už pro ni startují přípravy na další ročník. Ten se bude konat 5. a 6. října 2018 a jeho motto, Století samoty, připomíná sto let od rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa. „Návštěvníci, kteří si uschovají poslední stránku letošní vstupenkové knížečky, za ni dostanou vstupenku za pouhých 18 korun,“ dodává ředitelka veletrhu.