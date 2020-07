Podle informací z Kraje Vysočina mají samoplátci o testy velký zájem. „Na pravidelném jednání s řediteli nemocnic jsme se dohodli, že budeme pokračovat v programu testů pro samoplátce. Některé nemocnice si snižují počty hodin, kdy poskytují odběry,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro zdravotnictví Vladimír Novotný.

Ale na všechny nemocnice služby pro samoplátce poskytují. Například v Pelhřimově podle Novotného už testování na koronavirus neprovádějí. Na Pelhřimovsku jsou od začátku pandemie v evidenci totiž jenom tři lidé. Jinak se tam nákaza koronavirem neobjevuje. „Zájem o testy byl velice malý,“ upřesnil Novotný. Testy na koronavirus samoplátcům nedělají ani v soukromé nemocnici sv. Zdislavy v Mostiští. Podle vedení nemocnice nemá sv. Zdislava na takovou službu kapacity.

Kde se v nemocnici testovat na virus



Havlíčkův Brod 1756 korun

Jihlava 1756

Třebíč 1756

Pelhřimov netestuje

Nové Město 1756 korun

Mostiště netestuje



Za test pacient neplatí jen když ho na test pošle lékař nebo hygiena

Samoplátci se ale mohou nechat testovat například v nemocnice v Třebíči nebo v Novém Městě na Moravě. „Ano, testy pro samoplátce v naší nemocnici provádíme. Zájemci se mohou objednat přes krajskou aplikaci https://odbery.kr-vysocina.cz/ ,“ informovala mluvčí nemocnice v Novém Městě Tamara Pecková Homolová.

Jak upřesnila, vyšetření provádí zdravotníci v novoměstské nemocnici v infekční ambulanci pouze v úterý a ve středu mezi jednou a třetí odpoledne. „Zájemců je tak deset až patnáct denně, testy stojí 1756 korun,“ dodala Homolová. Jak Homolová vysvětlila, ze své kapsy si testy platí pacient, kterého na testy neposlal jeho lékař nebo hygienik.

Podobná situace je v nemocnici v Jihlavě. „Zájem veřejnosti je zhruba stále stejný, možná o něco stoupl o víkendu, kdy se objevily informace o koronaviru. Test stojí 1756 korun,“ upřesnila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová s tím, že počty zájemců se každý den mění. „Třeba v neděli 12. července přišlo deset samoplátců, v sobotu 20, v pátek sedm, ve čtvrtek nikdo a ve středu pět. Takže průměr je tak pět až deset lidí denně,“ dodala Zachrlová.

Proč se pacienti nechávají testovat, je podle zdravotníků nejen obava o vlastní zdraví, ale často požadavky zaměstnavatelů nebo prázdniny a dovolená v cizině. Vstup do země podmiňují podle portálu Turistika.cz negativním testem Norsko, Estonsko, Kypr nebo Lotyšsko.

Nemocnice v Havlíčkově Brodě začala nabízet samoplátcům testy na koronavirus od července. Zájemce otestují zdravotníci v odběrovém stanu na parkovišti ve směru z Rozkošské ulice. Testy stojí 1756 korun, zájemce zaplatí předem. Nemocnice Havlíčkův Brod informuje o podmínkách testování na koronavirus na svých webových stránkách.

Testy mohou zdravotníci provádět průměrně tak deseti samoplátcům. Podle zájmu veřejnosti je možno kapacitu testů v Havlíčkově Brodě navýšit. Tyto počty jsou dány současnou kapacitou laboratoří v kraji, dostupností testů a zdravotnickými kapacitami nemocnic. Potvrzení o výsledku testu bude samoplátcům k dispozici po přihlášení do krajské aplikace, a to do 48 hodin od odběru.

Bez předchozí registrace na webových stránkách Kraje Vysočina a platby předem testy neprovádíme,“ upozornila mluvčí nemocnice Petra Černo a dodala: „Odběrné místo pro pacienty které na testy poslal praktický lékař a samoplátce funguje od 1.7.2020 na parkovišti nemocnice Rozkošská ulice. Pacient se dostaví vozidlem, případně pěšky.“

Jak ale upozornil už dříve Vladimír Novotný náměstek pro zdravotnictví Kraje Vysočina, testy na koronavirus nejsou levná záležitost.

Kamenem úrazu se podle Novotného stala regulovaná cena. Zatímco dříve testovaly nemocnice samoplátce za dva tisíce devět set, v půlce května byla cena snížena na 1674 korun. Takže nemocnice stále na testech prodělávaly. Kraj počítá s tím, že přispěje nemocnicím dvě až čtyři stovky na každý odběr, což v celkovém součtu činí statisíce.

Jak vypočítal Vladimír Novotný stojí laboratorní sety asi 1500 korun, další peníze jdou na práci zdravotníků kteří se testy zabývají a levná není ani elektrická energie. „Cena za vyšetření byla původně stanovena, po započtení všech nákladů pro všechny nemocnice na 2 900 korun. Po vydání cenové regulace se cena 15. května snížila na 1674 korun. Po výkladu Ministerstva zdravotnictví, že je možné do ceny započíst cenu odběru biologického materiálu ve výši 82 korun, byla cena zvýšena na současných 1756 korun,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.