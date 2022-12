Silvestr U Kubínů letos nebude. Restaurace končí. Nejstarší hostinec v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku je na prodej. Na lopatky ho údajně položil covid, EET a nedostatek personálu. Není to pravda, říká majitel. Ale příběh zavřené hospody v Přibyslavi už žije vlastním životem.

Hostinec U Kubínů v Přibyslavi byl v provozu dvě stě let. Mezi významné hosty, kteří tam obědvali, patří například rychlobruslařka Martina Sáblíková. Letos v polovině prosince hostinec zavřel. Majitelé, rodina Vlčkových, ho nabízí k prodeji. „K uzavření restaurace majitele přimělo několik postupných ran. Zákaz kouření, covid, nedostatek kuchařů, růst cen potravin a nyní energie. V provozu zůstává ubytovací část penzionu,“ napsal na webových stránkách města přibyslavský kronikář Ivo Havlík.

Zavření restaurace U Kubínů je špatná zpráva. To si myslí Ondřej Lehrl z Přibyslavi. U Kubínů byl častý host. „Chodil jsem tam dvacet let. Ta hospoda má atmosféru. V létě nabízela posezení na zahrádce. Patří k Přibyslavi. Jestli znovu neotevře, bude městu chybět,“ poznamenal Lehrl. Jak dodal, v době turistické sezony to bude pro Přibyslav minus. „Tady už není moc možností, kam zajít na oběd. Turisté v létě odjedou jinam,“ myslí si.

Podle majitele restaurace Milana Vlčka je text Ivo Havlíka nesmysl na hranici pomluvy. „Že jsme se rozhodli restauraci prodat, je pravda. Ale vedou nás k tomu rodinné důvody. Naši mladí dostali možnost jít jinou cestou a chopili se šance. Já a manželka už máme svůj věk. Na provoz restaurace i penzionu nestačíme. Necháme si jen penzion,“ řekl pro Deník. Zároveň ale dodal, že se mu nelíbí, co se o restauraci píše. „Vypadáme jako zkrachovalci. To není pravda. Poškozuje nás to,“ zdůraznil Vlček.

Časy se mění

Právně celou věc však řešit nechce. „Chci mít klid. Byl bych ale rád, kdyby se podobný článek už víckrát neobjevil. Například na stránkách přibyslavského zpravodaje. Požádal jsem syna, aby to projednal na radnici s lidmi, kteří mají městské zpravodajství na starost,“ upřesnil Vlček.

Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda radnici zatím nikdo z rodiny Vlčkových nekontaktoval. „Zpravodajství vede místostarosta Michael Omes. Že u Kubínů končí, jsem slyšel. Pamatuji doby, kdy v Přibyslavi bylo hospod mnohem víc než deska, ale časy se mění,“ poznamenal Kamarád. Podle místostarosty Michaela Omese má za články odpovědnost autor. „Předpokládám, že pan Havlík má informace ověřené, ale kdyby vznikl problém, budeme text korigovat," dodal Omes.

Podle Milana Vlčka už příběh restaurace U Kubínů žije vlastním životem. „Dokonce z toho někteří lidé udělali místní politiku a píšou nesmysly na sociální sítě ve stylu za všechno může ODS. To už se mi vůbec nelíbí,“ povzdechl si Vlček a dodal, že nechce, aby restaurace U Kubínů zanikla. „Restauraci prodáme jen tomu, kdo ji bude provozovat dál. Tradici chceme zachovat,“ slíbil Vlček.

Každá služba, která z Přibyslavi zmizí, je špatně. To si myslí tamní zastupitelka Zdena Neumannová. „Ať už je to obchod a nebo restaurace. Zvlášť když zatím není jasné, co bude s hasičským hotelem Garni. K obsahu článku na webu města se vyjadřovat nebudu, ale myslím, že autor si má informace nejdřív pořádně ověřit,“ poznamenala Neumannová.

Autor článku, kronikář Ivo Havlík, telefon nezvedá a na SMS zprávu Deníku nereagoval. Objekt restaurace U Kubínů je aktuálně na stránkách realitní kanceláře k prodeji.

Restaurace U Kubínů



Dům „U Kubínů“ stával již ve středověku poblíž východní brány tehdy hrazeného města. V letech 1654 až 1821 patřil dům rodině Hornešů. V roce 1767 vyhořel do základů při ničivém požáru, který 5. srpna zachvátil téměř celé město. Poté přešel celý objekt do vlastnictví rodiny Klusáčkových. Jakub Klusáček zde v roce 1823 otevřel hostinec a řeznictví s názvem „U Kubínů“, což odpovídá jedné z lidových forem křestního jména Jakub-Kubín. V roce 1990 byl dům vrácen původním majitelům. Za velkého pochopení dcer Jaroslava Klusáčka, technické pomoci architekta Jiřího Soukupa se podařilo manželům Vlčkovým, nájemcům domu v roce 1995 až 1998 rekonstruovat celý objekt tak, aby odpovídal fasádě z roku 1911 a sloužil veřejnosti bezmála již třetí století. V roce 2000 přešel dům do vlastnictví rodiny Vlčkových.



Zdroj: Majitelé restaurace