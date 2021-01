Za zajímavý počin považují tento projekt jeníkovské radnice třeba obyvatelé nedaleké obce Stupárovice. „My jsme využili projekt na oživení centra vesnice. Obecního rybníku a jeho okolí, návsi, vylepšení hasičské klubovny a hospody. Projekty byly předloženy městu Golčův Jeníkov v rámci akce Tvoříme GJ 2020. V souboji 13 projektů jsme uspěli,“ informoval za Okrašlovací spolek Stupárovice František Dvořák.

Takzvané participativní rozpočty, přišly do módy už loni. „Díky nim mohou obyvatelé měst sami navrhovat co by chtěli postavit a pořídit,“vysvětlil podstatu akce místostarosta Jeníkova Jiří Brož. V roce 2020 se pomocí projektu Tvoříme GJ podařilo změnit k lepšímu třeba náves ve Stupárovicích a vybudovat zajímavou naučnou stezku do Římovic. V květnu 2021 se otevře v Jeníkově nové dětské hřiště na Tržišti.

Během celého měsíce února mohou obyvatelé Jeníkova posílat na radnici svoje návrhy jak zkrášlit město a okolí. Stačí k tomu věk nad 15 let a trvalý pobyt v Jeníkově nebo příslušných obcích. Zastupitelé a radní jsou ze soutěže vyloučeni. „Projekt může žádat peníze jak na nějakou kulturní akci, tak i třeba na výsadbu zeleně nebo na nové hřiště,“ upřesnil místostarosta Brož s tím, že ale akce se musí uskutečnit na pozemku města a být přístupná všem. Hlasovat o nejlepších nápadech budou obyvatelé Jeníkova v květnu pomocí PIN kódu.