Astronomické jaro začíná v pátek 20. března v brzkých ranních hodinách a podle předpovědi bude v prvních hodinách letošního jara ještě docela teplo. Předpověď počasí pro Vysočinu slibuje odpoledních 13 až 17 stupňů Celsia.

Výrazně se ochladí v dalších dnech. V sobotu bude zataženo až oblačno, občasný déšť bude od severu postupně ve všech polohách přecházet ve sněžení. Večer bude docházet k ubývání srážek i oblačnosti. „Nejnižší noční teploty budou pět až jeden stupeň Celsia, nejvyšší denní 2 až 6 stupňů, během dne ochlazování,“ uvedl do předpovědi počasí pro Vysočinu na sobotu Petr Münster z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Foukat má mírný severovýchodní vítr.

Od neděle už sněžit nemá, ale bude citelně chladno. Nejnižší noční teploty budou od minus tří do minus osmi stupňů, ojediněle až do minus deseti. Denní jen mezi minus třemi a plus dvěma stupni Celsia.

Z celorepublikové týdenní předpovědi pak plyne, že noční mrazy vydrží zřejmě celý další týden. Přes den se začne velice pomalu oteplovat, na konci týdne má být kolem pěti šesti stupňů Celsia nad nulou.

Pohled do historii říká, že 20. března bývalo na Vysočině všelijak. Teplotní rekordy najdeme spíš v první polovině dvacátého století, případně na přelomu padesátých a šedesátých let. „Nejnižší teplota pro 20. březen byla na Vysočině naměřena v roce 1939, stanice Počátky tehdy zaznamenala hodnotu minus 15,5 stupně Celsia. Stanice Velké Meziříčí pak v roce 1962 naměřila minus 14 stupňů Celsia,“ připomněla brněnská meteoroložka Ivana Záluská.

Letos mohou padat staré rekordy s nejnižšími teplotami i ve dnech následujících.

Předpověď počasí pro Vysočinu

(noční a denní teploty ve stupních Celsia)

noční minima denní maxima

Pátek 20. 3. +5 až +1 +14 až +17

Sobota 21. 3. +5 až +1 +2 až +6

Neděle 22. 3. -3 až -7 -2 až +2

Pondělí 23. 3. -4 až -8 -3 až +1

zdroj: ČHMÚ

Teplotní maxima pro dvacátý březen jsou ještě o pár let starší. Rekord je ze stanice, které by podle jejího jména slušely spíš opačné extrémy. „Nejvyšší hodnota maximální teploty pro 20. březen byla v kraji Vysočina naměřena v roce 1937, na stanici Studenec to bylo 19,9 stupně Celsia,“ upřesnila Ivana Záluská. Přesně o dvacet let později bylo pak na stanici Moravské Budějovice 19,4 stupně Celsia.

Astronomické jaro nastane letos výrazně dřív než v předešlých letech. Astronomové vypočítali začátek jara 2020 na 20. března ve 4 hodiny a 49 minut. Loni začínalo astronomické jaro také 20. března, ale až ve 22 hodin a 58 minut. Jaro meteorologické už tady máme dávno. To začalo hned prvního března.

Naopak „zima“ nám ještě více než týden potrvá na hodinkách. Až do neděle 29. března totiž platí zimní čas.