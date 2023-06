VIDEO: Obavy z otravy. Návštěvníky brodské přehrady vystrašily velké mrtvé ryby

Zápach a skoro dvě desítky mrtvých ryb. Tak to vypadá v havlíčkobrodské přehradě Žabinec směrem na osadu Dolík. Na zvláštní jev upozornili Deník návštěvníci přehrady. „Na hladině plavou obrovské mrtvé ryby, další se válí na břehu. Zvířata už to roztahala. Strašně to tam smrdí,“ řekla Deníku Jana Švarcová, která chodí k přehradě venčit psy a vyjádřila obavu, jestli ryby někdo neotrávil.

Mrtví tolstolobici na hladině brodské přehrady, několik kusů leží na břehu. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni