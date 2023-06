Přípojka ke kanalizaci nahradí starou domovní jímku. Za její vývoz platí například Lukáš Bittner z Vrtěšic přes dva tisíce korun. „Když jsem se do Vrtěšic přistěhoval, platil jsem sedm stovek. Pak začaly ceny rychle stoupat. Dneska jsou to víc než dva tisíce. Jímku si musím nechat vyvážet tak jednou za dva měsíce,“ vysvětlil Bittner. Za rok tak jeho rodina zaplatí za vývoz jímky skoro deset tisíc. Teď Bittnerovi doufají, že ušetří.

Stavba kanalizací pro katastr Golčova Jeníkova je naplánována na tři roky V současné době se na Jeníkovsku kope kanalizace v Sirákovicích, Kobylí Hlavě a právě Vrtěšicích. Příští rok jsou na řadě Římovice, další rok Nasavrky a Olšinky. „Letos dělníci pokládají do země kanalizační řady. Hlavní velké čistírny odpadních vod se začnou stavět příští rok,“ upřesnil místostarosta Golčova Jeníkova Jiří Brož.

Obyvatelé vesnic kolem Jeníkova mají podle místostarosty Brože o kanalizaci zájem. „Hlásí se o přípojky i lidé, kteří mají na vesnicích teprve koupené parcely. Ještě nezačali stavět, ale přípojku na kanalizaci chtějí,“ konstatoval Brož.

Pětadvacet tisíc za přípojku

Každá nemovitost, která má o přípojku zájem, zaplatí městu pětadvacet tisíc korun. „Tento příspěvek zahrnuje zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky, včetně vyřízení územního souhlasu, zhotovení odbočky z hlavního řadu a vyvedení mimo komunikaci. Dokončení přípojky od komunikace do objektu si provede každý sám na vlastní náklady,“ vysvětlil Brož.

Jak místostarosta dodal, kdo zaváhá s připojením, bude si muset všechny úřední dokumenty a povolení vyřizovat sám. „Pětadvacet tisíc se majitelům rychle domácnostem vrátí. Už proto, že všechny místní části mají jen jímky a jejich vývoz je stále dražší,“ prohlásil místostarosta.

Kanalizace pro Jeníkovsko

Cena stavby 140 milionů.

město Golčův Jeníkov dostalo úvěr 75 milionů.

Každý rok musí prostavět asi 50 milionů.

Stavba je rozpočítaná zhruba na tři roky.

Letos kopou dělníci kanalizaci pro Kobylí Hlavu, Vrtěšice a Sirákovice.

Pak jsou na řadě Nasavrky, Římovice a Olšinky.

Kanalizace se na Jeníkovsku dočkají víc něž dvě stovky domácností.

Vývoz jímky je postupem času nejen dražší, ale také komplikovanější. Podle nového zákona o nakládání s odpadními vodami už nemůže podle Brože domácnostem jímku vyvážet kdokoliv. „Dřív to zajistilo nejbližší zemědělské družstvo. Jímku vyvezli na pole. Dneska to dělají jen specializované firmy,“ poznamenal Brož. Jeníkovsku zajišťuje vývozy jímek na nejbližší čističku firma z Čáslavi, která má smlouvu se společností Vodovody a kanalizace a.s.

Kanalizace pro katastr Jeníkova přijde na 140 milionů. „Dotace činí necelých 75 milionů, město ji dostane v roce 2024. Je to o něco méně, než jsme čekali. Dotace byla přidělena na výjimku, jinak by byla mnohem menší. Každý rok musíme proinvestovat padesát milionů. Dle vysoutěžených cen u jednotlivých místních částí. Abychom výdaje zvládli, město si vzalo překlenovací úvěr pětatřicet milionů,“ upřesnil místostarosta Brož.