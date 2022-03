Podle Šárky Němcové z Přibyslavi může být zavření obchodu problém hlavně pro seniory. „Mladší ročníky si zajedou na nákupy někam do supermarketu. Matky, které jsou doma s dětmi, zaúkolují nákupem tatínky až pojedou z práce,“ poznamenala. Pojízdná prodejna v Přibyslavi bude otevřená pět dní v týdnu, od rána do půl páté odpoledne a v sobotu dopoledne. Další podrobnosti o rekonstrukci nákupního centra podal vedoucí prodejny Václav Henzl. Jak zdůraznil, po rekonstrukci bude prodejna rozšířená o sto metrů. Sortiment zůstane stejně bohatý. V nové podobě se nákupní centrum otevře koncem března.

Jak Deníku napsal František Červenka, manažer řízení prodejen Coop družstva Havlíčkův Brod, veškeré informace ohledně celkové rekonstrukce Coopu projednával s vedením města. Vše ohledně rekonstrukce se obyvatelé Přibyslavi dozví v rámci informační kampaně města rozhlasem, SMS zprávou na facebooku a podobně. „Rovněž jsou tyto informace vyvěšeny na prodejně. Zároveň jsme probrali i formu náhradního zásobování, které samozřejmě v rámci možností zajistíme. Rekonstrukci provádíme z důvodu rozšíření prodejní plochy. Zařízení je již velmi zastaralé a nevyhovující. Je nutná obnova osvětlení, položení nové podlahy a další," vysvětlil.

Tak jako se nyni činí v Přibyslavi, udělal Coop to samé v rámci okresu Havlíčkův Brod na mnoha místech. Je to například Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Chotěboř, Ždírec nad Doubravou, Krucemburk, Sobíňov, Okrouhlice a další. „Vzhled prodejen se po rekonstrukci dostává do úplně jiné dimenze. Kultura nakupování pro zákazníky je tak mnohem komfortnější a všichni tuto rekonstrukci chválí," zdůraznil Červenka.