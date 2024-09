Myslím si, že Havlíčkův Brod byl z hlediska kvality širokosortimentních obchodních center podceněné město. Mnozí z řetězců si zde přáli expandovat. Konkrétní lokalitu jsme si vybrali na základě několika kritérií. To byla zejména dopravní dostupnost a rozloha pozemku, která vyhovovala našim potřebám. Za zmínku stojí relativně složitý tvar celého území. Museli jsme například zajistit rozsáhlé hrubé terénní úpravy v částečně skalnatém podloží.

Vy sám z Havlíčkova Brodu nepocházíte. Můžete vysvětlit, proč jste se rozhodl právě pro tuto lokalitu? Co vás na ní zaujalo? Čím pro vás byla specifická?

Nyní intenzivně pracujeme na tom, abychom stihli celé centrum otevřít do konce tohoto roku.

Předpokládám, že tato investiční akce není vaše první. Můžete říci, kde všude jste už svoje projekty uskutečnil?

Výstavbou obchodních center se zabývám bezmála osmnáct let. Podílel jsem se, nebo jsem realizoval, více než dvacítku podobných projektů v Čechách a na Slovensku. Je nutné však dodat, že takovýto projekt je výsledkem práce celého týmu zkušených kolegů, bez kterých bych se neobešel.

Na jaké obchody se mohou návštěvníci nového centra těšit?

Návštěvníci se mohou těšit na značky KFC, Datart, Billa, Pepco, Wiky, DM, CCC, Benu lékárna, Superzoo, Action, Gate a Valmont. Velice nám záleželo na tom, aby obchodní centrum obsahovalo vyváženou skladbu zboží a každý v něm našel, co zrovna potřebuje.

Prozraďte něco málo ze zákulisí. Podle jakého klíče se vlastně taková obchodní zóna obsazuje? Osloví developer sám konkrétní obchodní značky, nebo naopak oslovují zástupci konkrétních značek developera?

Jednání s vybranými nájemci trvala mnohdy i několik let, protože se vše řeší do posledního detailu. Prvotní impuls ke spolupráci vzejde v drtivé většině případů od developera. Nicméně s nájemci máme mnohdy dlouhodobé vztahy a vše samozřejmě průběžně konzultujeme.

Jak dlouho trvá příprava a stavba takového obchodního centra?

Příprava nám trvala přibližně šest let. Postaveno je následně do třinácti měsíců. Celou práci pochopitelně ztížila bezprecedentní epidemie covidu a navazující nepříjemná inflace, která značně ovlivnila cenu stavebních prací. Dlouhé přípravy nelituji, protože jsem si oblíbil místní lidi natolik, že v Havlíčkově Brodě trávím více času, než musím a jsem za to skutečně rád.

Obchodní zóna nejsou jen obchody, ale také následné služby, hlavně parkování. To je všude poněkud bolavá záležitost. Jak bude vypadat parkování ve Stříbrném Dvoře? Kolik parkovacích míst bude k dispozici?

Usilovali jsme o to, aby celý areál byl pro parkující zákazníky více než komfortní. To znamená, že jsou veškeré komunikace i parkovací místa větší a širší nad rámec požadovaný normou. Návštěvníci například při hledání místa k zaparkovaní nevjedou nikdy do slepé uličky. I přes toto prostorově náročné řešení jsme dosáhli přes 160 parkovacích stání.