O přestavbě severovýchodního obchvatu se v Brodě začalo mluvit před dvěma lety. „Nikdo s námi od té doby nejednal. Nemáme k dispozici žádné podklady,“ prohlásil na jednání zastupitelů jeden z protestujících Milan Nejezchleba starší, kterému se přestavba obchvatu nelíbí. Ředitelství silnic a dálnic přišlo s vizí posunout obchvat asi sto metrů směrem k parkovišti u nového hřbitova. „Změnilo by se hlavně vyústění obchvatu na křižovatku se silnicí Masarykova,“ upřesnil místostarosta Brodu Libor Honzárek.

V Brodě už mají o obchvatu jasno: vyhrála čtvrtá varianta

Nová stavba znamená zábor pozemků. V tomto případě je to část garážové kolonie. Majitelé o finanční náhradu nestojí. Chtějí garáže zachovat. Šestnáct z nich podalo na jednání zastupitelů námitku. Podle Milana Nejezchleby staršího zastupitelé námitky ani nečetli. „Jakým právem pak rozhodují. Nejde přece jen o garáže. Stavba ovlivní životy mnoha lidí,“ ohradil se Nejezchleba starší. Podle Milana Nejezchleby mladšího nechtějí protestující přestavbu obchvatu bojkotovat. „Trasa obchvatu je zpackaná. Přestavba je nutná, ale my potřebujeme pozemky, kam se přestěhujeme. Prý nás vyplatí, ale my si za ty peníze nic nekoupíme,“ zdůraznil Nejezchleba.

Přestavba severovýchodního obchvatu



Severovýchodní obchvat v Havlíčkově Brodě čekají do pěti let úpravy za stovky milionů korun. Jejich součástí je vysoký most, mimoúrovňová křižovatka a vyvedení silnice přes nynější garážovou kolonii mimo město. Úpravy mají zajistit, aby silnice zvládla nápor dopravy. Severovýchodní obchvat slouží řidičům od roku 2003. Spojuje výpadovky na Žďár nad Sázavou a Pardubice s hlavním tahem na Kolín, silnici 34 se silnicí 38. Před skoro dvaceti lety byl obchvat slavnostně otevřen, postupem času se ale proměnil v dopravně přetíženou vnitroměstskou silnici. Když naposledy před šesti lety odborníci provedli na průtahu sčítání, ukázalo se, že tamtudy projede skoro deset tisíc aut za den.

Stejný názor má i Miloš Paul, další z majitelů, kterého Deník zastihl přímo v garážové kolonii. „Slyšel jsem, že asi stovka garáží přijde pryč kvůli obchvatu. Když chce někdo mojí garáž, ať mi postaví novou. Nikde v Brodě nejsou volné pozemky,“ prohlásil rozzlobený majitel, ale rozhovor na kameru odmítl. Zato upozornil na zajímavou skutečnost. V době, kdy se začalo o rušení garážové kolonie mluvit, dostal Paul do schránky lístek od jakési realitní kanceláře. „Chtěli koupit moji garáž. Samozřejmě spekulanti. Dali by mi nějakou minimální cenu, ale pak by ji na stavbu obchvatu prodali mnohem dráž,“ poznamenal Paul.

Podle zastupitele Jana Kerbra má obchvat před garážemi jasnou přednost. Názory protestujících ale chápe zastupitel Vladimír Frič. „O přestavbě severovýchodního obchvatu se mluví dva roky. Za tu dobu s lidmi, kterých se to týká, nikdo nejednal a nenabídl jim nějakou jinou variantu náhrady za garáže nebo zahrádky, o které přijdou,“ poznamenal zastupitel.

V garážové kolonii má pozemek i radní Ivana Mojžyšková. „Garáž nám bude chybět. Chápu pocity lidí, kterých se to týká. Já se hlasování zdržím,“ zdůraznila. Podle starosty Jana Tecla je úkolem pro nové zastupitelstvo s majiteli pozemků u obchvatu jednat a hledat cestu, jak jim pomoci.

Podle ředitelky Marie Tesařové z Ředitelství silnic a dálnic se řešení hledalo velmi složitě. „Jde o zastavěnou část města. Tato vybraná varianta nakonec jako jediná vyšla vedle dopravního řešení dobře i ekonomicky,“ konstatovala ředitelka.