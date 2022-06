V současné době je podle Stejskala ve hře o obchvat varianta druhá a třetí. „Obě obkrouží Šmolovy a místní část Lipka od západu, ale povedou kolem Občin a lidem v Občinách se to logicky nelíbí,“ dodal a situaci označil za patovou.

Spokojeni nejsou ani obyvatelé Šmolov. „My o ničem rozhodnout nemůžeme. Musíme čekat, jak se rozhodnou zastupitelé v Brodě,“ povzdechl si předseda osadního výboru Leoš Vaněček.

Neshody lidí ze Šmolov se zastupiteli brzdí obchvat Havlíčkova Brodu

Dobrý pocit z jednání na radnici nemá ani zastupitel Jan Schwarz. „K žádnému rozhodnutí jsme nedospěli. Obávám se, že jestli to půjde takhle dál, obchvat kolem Šmolov nebude vůbec. Míst, kde chtějí obchvat a dokážou se dohodnout, je řada. Například kousek dál ve Věži,“ prohlásil.

Horký brambor

Podle Martina Bučka z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic má ŘSD pro jihozápadní obchvat Brodu zpracovaný a schválený záměr projektu. „Bude záležet na zastupitelích, ke které variantě se přikloní,“ řekl Deníku.

To se ale nelíbí místostarostovi Stejskalovi. „Není dobře nechávat konečné rozhodnutí jen na nás. Už proto, že nejsme odborníci a každá varianta obchvatu někomu ublíží,“ vysvětlil.

Podle zastupitele Zdeňka Dobrého tak existují jen dvě možnosti. „První, že to rozhodne naše zastupitelstvo, byť je před volbami a panuje obava udělat nepopulární rozhodnutí. Druhá, že to necháme na novém zastupitelstvu, ale to nemusí dopadnout dobře,“ poznamenal zastupitel.

Stavba kruhového objezdu v Přibyslavi se prodražuje, roste cena materiálu

Jak Dobrý vysvětlil, noví zastupitelé nebudou mít dost informací. Než se dohodnou, ministerstvo dopravy, které by vložilo do stavby peníze, ztratí trpělivost a pošle dotace jinam.

Podle starosty Brodu Jana Tecla radní váhají s konečným rozhodnutím hlavně z etických důvodů. „Ať už vybereme jakoukoliv variantu, je to rozhodnutí nevratné a další generace ponese následky,“ vysvětlil. Další pracovní schůzka zastupitelů na téma jihozápadní obchvat se uskuteční koncem prázdnin.

Obchvat Havlíčkova Brodu má za úkol spojit výpadovky na Jihlavu a na Humpolec a propojit tak silnice první třídy číslo 38 a 34. „Začne od Selské jizby a tamního nového kruhového objezdu, přemostí místní část Dolík a povede směrem na Šmolovy,“ popsal základní účel a podobu obchvatu místostarosta Brodu Libor Honzárek.