Do provozu již byla uvedena nová komunikace v osadě Novotnův Dvůr a v současné době se podle Bučka dokončuje výstavba provizorních komunikací v místech budoucích mimoúrovňových křižovatek Skalka a Termesivy. „Na ty bychom rádi koncem září převedli provoz ze stávajících komunikací, které zde kříží trasu budoucího obchvatu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě hlavní trasy,“ poznamenal Buček.

Tato technicky náročná operace bude podle Bučka provedena přibližně za měsíc od betonáže. Do konce roku na tomto mostním objektu dojde ještě k betonáži hlavní nosní konstrukce. Současně na tomto mostě probíhá armování mostní opěry před zahájením její betonáže. „U většiny dalších mostů probíhá nebo je dokončeno armování a betonáž hlavic pilířů. Jako například na mostě přes Šlapanku. U nejdelšího mostu přes Stříbrný potok a sousedním mostě je již kompletně dokončena hlavní nosná konstrukce, provedeno odbednění,“ dodal Buček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.