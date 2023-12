„Jakožto osadní výbor musím říct, že jsme překvapení, že se zpracovávají další nové varianty, že se i nadále uvažuje o variantě číslo pět, která vychází z rušené varianty číslo čtyři, která je pro sousední obec Lípa neprůchozí. Stejně tak varianta šest, která Šmolovy obkrouží kolem dokola,“ prohlásil.

Jak Vaněček dodal, na veřejné schůzi při představování varianty číslo pět za účasti starosty Zbyňka Stejskala a místostarosty Libora Honzárka bylo obyvatelům Šmolov slíbeno, že pokud nebude varianta pět realizovatelná, vrátí se k posuzování variant dva a tři, které přijatelné jsou.

Vaněček se diví, proč radní hledají další nové cesty a oddaluje se rozpracování variant, které jsou již vymyšlené a průchozí.

Varianty obchvatu

1. Od Selské jizby ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou kruhový objezd. Doprava by jezdila přes Šmolovy dál.

2. Od Selské jizby trasa křížem přes silnici mezi části Šmolovy a Občiny. Lipku a Šmolovy by obchvat minul asi o sto metrů a napojil se na silnici před Michalovicemi.

3. Skoro stejně jako dvojka. Jen část Lipku a Šmolovy by trasa obchvatu minula o pár metrů dál.

4. Od Selské jizby na Michalovice. Na silnici by se trasa napojila těsně před vsí. Šmolovy by minula, ale zase by zabrala katastr Lípy a Michalovic. Na trase by muselo být několik mostů. Podle ŘSD jde o nejdražší variantu. Nově upraveno tak, že trasa povede dál od Šmolov. Dlouhý most nahradí dva kratší. Místo kruhového objezdu mimoúrovňová křižovatka se silnicí na Lípu. Tato varianta je už mimo hru.

5. Jen jiná varianta verze čtyři. Nově upraveno tak, že trasa povede dál od Šmolov. Dlouhý most nahradí dva kratší. Místo kruhového objezdu vznikne mimoúrovňová křižovatka se silnicí na Lípu.

6. Obkrouží Šmolovy kolem dokola tak důkladně, že je podle obyvatel obce uzavře natolik, že nebudou moci jít ani na procházku po okolí