Válka o zákazníky: u nového obchvatu Brodu vzniknou dvě nákupní zóny

Jihovýchodní obchvat Brodu



* 11 mostů bude na trase1 ze tří překlene údolí Stříbrného potoka

* 4 kilometry bude dlouhá nová silnice

* 1,6 miliardy korun měla stavba původně stát. Podle investora bude částka vyšší

* Silnice spojí výpadovky na Jihlavu a Pardubice

* Povede kolem Havlíčkova Brodu a naváže na obchvat severovýchodní na kruhovém objezdu u supermarketu Albert.



Zdroj: Město Havlíčkův Brod

Dělníci pracují na několika místech současně. „Jde například o nejdelší most přes řeku Šlapanku a železniční trať z Brodu na Jihlavu,“ řekl Deníku Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Stavba je technicky náročná, vedle něj povede nová křižovatka Skalka. K Futabě a do Šlapanova pojedou řidiči z Brodu po mostě. Další je v plánu u Termesiv a Herlif, po mostě pojedou řidiči i na Dlouhou Ves. A právě v tomto úseku musí počítat s objížďkou, silnice je totiž až do září zavřená. „Začalo se zde s výstavbou mimoúrovňové křižovatky Termesivy a mostu, kterým silnice bude překlenovat hlavní trasu obchvatu,“ vysvětlil Martin Buček s tím, že po létě by už mohl nadjezd fungovat.

Pracuje se také na silnicích. „Zejména na hlubokém zářezu hlavní trasy v prostoru budoucí křižovatky Skalka, kde se těží a drtí kámen. Ten se pak opět uloží do násypu hlavní trasy,“ dodal Buček.

Z uzavírky nemají radost řidiči ani obyvatelé obcí kolem Herlif. „Často jezdím do Baštínova. O víkendu nic nejede, tak jdu pěšky. Teď se přes výkopy nedostanu a taxík přes Mírovku je drahý,“ postěžovala si například Věra Neumannová z Havlíčkova Brodu. Řidiči zase najedou kilometry navíc. „Minimálně čtrnáct, ale co se dá dělat,“ pokrčil rameny Petr Fiala z Havlíčkova Brodu. Už předtím jezdil do Přibyslavi do práce kvůli opravě silnice v Pohledu přes Dlouhou Ves. „Teď budu jezdit zase naopak přes Pohled,“ dodal.

Pro vozidla do 3,5 tuny je délka objízdné trasy asi sedm kilometrů. Pro auta nad 3,5 tuny zhruba šestadvacet. Dopravu u Herlif hlídají semafory. Do stavby obchvatu zapadl i nový kruhový objezd u Svatého Kříže za sedmdesát milionů korun.

Po celém obchvatu se řidiči projedou až příští rok. ŘSD termín dokončení posunulo. Důvodem je stará ekologická havárie a archeologický průzkum.

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková