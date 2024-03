Havlíčkobrodská radnice chce situaci řešit například pořízením kamer. Přes město dříve jezdilo až sedm tisíc kamionů denně . Nyní je to stovka, i když ani ta nemá ve městě co dělat.

„Kamiony tudy jezdí dnes a denně, od Jihlavy do Kolína, hlavně dopoledne. Nejen ve všední den, ale i v sobotu. Podle nápisů na plachtě to jsou cizinci,“ poukázal obyvatel sídliště Výšina Martin Svoboda. Několik takových případů Deník skutečně zaznamenal, stejně tak zachytil i aktivní policejní kontroly.

Obchvatu si nevšímají: dálkoví řidiči jezdí skrz Havlíčkův Brod i přes zákaz

Dodržování dopravního značení kontrolují policisté pravidelně. „Od začátku roku 2024 k datu 18. března dosáhly přestupky zjištěné Dopravním inspektorátem v Havlíčkově Brodě čísla 832, přestupky zjištěné Obvodním oddělením v Havlíčkově Brodě, těch je celkem 267,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Řidiče kontroluje i městská policie, která rovněž zaznamenala stovky porušení zákazu. Podle policejní mluvčí lze řidičům za zjištěný dopravní přestupek uložit dle zákona maximální pokutu ve výši 1 500 korun na místě. „Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální problém, který občany města zajímá a trápí je, policejní hlídky se kontrolám věnují každý den od začátku otevření nového obchvatu,“ zdůraznila Čírtková.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle místostarosty Libora Honzárka někteří dálkoví řidiči zřejmě jezdí svoji trasu po paměti nebo je do města zavede stará navigace. Kurýr Petr Blažek si myslí něco jiného. Někteří dálkoví řidiči to dělají často schválně. „Krátí si cestu. Jízda po obchvatu jsou pro ně kilometry navíc. Pokuty, co u nás cizí tiráci dostanou, jsou pro ně směšné. Jejich zaměstnavatelům to asi nevadí, tlačí je čas. Tiráci musejí stihnou vyložit a naložit podle plánu,“ prohlásil kurýr a upozornil, že projet Brodem je pro řidiče dálkové dopravy o dva a půl kilometru kratší. V případě jízdy z Humpolce na sever či opačně se cesta po obchvatu řidičům protáhne dokonce o sedm kilometrů.

Je tu teď větší klid, chválí nový obchvat Brodu obyvatelé Humpolecké ulice

Město chce podle místostarosty Honzárka pořídit do Masarykovy ulice kamerový systém, který by fungoval podobně jako radar. Kamera odhalí hříšníka, pošle přestupek na správní úřad. Následuje výzva k zaplacení pokuty. Kamiony přes Brod jezdit mohou, ale jen s určitým omezením. „Kamiony při cestě od Humpolce odbočí na křižovatce u čerpací stanice Humpolecká na Jihlavu. Pojedou směrem přes Lidickou na kruhový objezd pod Svatým Křížem a tam odbočí na nový obchvat. Tím se cestě přes město vyhnou,“ vysvětlil Honzárek.

Podobně nahoře v Masarykově ulici. „Ve směru do Brodu od Kolína jsou dva nové odbočovací pruhy, které vedou vlevo na severovýchodní obchvat. Právě tudy pojede nejvíc aut a kamionů,“ dodal místostarosta. Nákladní auta smějí přes Brod jen ve směru z Humpolce na Jihlavu a nebo od Kolína směrem na Ledeč nad Sázavou.

Nový obchvat Brodu si může klidně podat ruku s krajskou knihovnou

Na jihovýchodní obchvat má v budoucnu podle brodských radních navázat ještě úsek, který propojí výpadovky na Jihlavu a na Humpolec, silnice první třídy 38 a 34. To by se Brod mohl zbavit těžké nákladní dopravy úplně.