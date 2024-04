Rušno na silnici první třídy číslo 38 bylo hned v úterý 30. dubna. Pro některé řidiče byly stavební práce a omezení provozu nemilým překvapením a dávali to najevo. Důvodem úprav, které nyní výrazně omezují provoz, je stavba přechodu pro chodce s novou světelnou signalizací na silnici, po které vede severovýchodní obchvat města. „Komunikace I/38 je zúžená pouze na dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy. Na silnici I/38 je umístěna světelná signalizace, která bude řídit provoz opravovaným úsekem. Z ulice Kyjovská nebude možné vyjíždět na silnici I/38, část ulice je jednosměrná ve směru k ulici Konečná,“ informoval řidiče Martin Stehno vedoucí odboru dopravy městského úřadu v Havlíčkově Brodě.

V současné době tady šoféři potřebují velkou dávku opatrnosti a tolerance. V místě stavebních prací projíždějí nejen řidiči v obou směrech po severovýchodním obchvatu, kde se u semaforů tvoří klony. Ale jezdí místem i auta z lokality Pod Kyjovskou, kde je čtvrť rodinných domků, garáže a průmyslová zóna. V úterý 30. dubna, kdy na komunikaci Pod Kyjovskou vyjela i silniční fréza, to byl pro některé řidiče stres. „Nevidíš značku ty..,“ ozvalo se z nejednoho auta.

Pro řidiče Luboše Šimka, který mířil s dodávkou právě do průmyslové zóny Pod Kyjovskou, byly stavební práce na silnici nemilým překvapením. „Já vůbec netušil, že se tady kope. Nejsem z Brodu, nevím, jak se dostanu dovnitř a ven,“ postěžoval si. Podobně to cítil místní šofér Petr Blažek. „Frézovat sinici za plného provozu, koho to napadlo, proboha,“ prohlásil.

Na to, aby řidiči odbočující do zóny Pod Kyjovskou projeli úsekem bez nehod dohlíželi v době frézování komunikace dělníci stavební firmy. Nadšení nebyli. „Není to jednoduché, některá auta ignorují značky nebo je snad řidič nevidí,“ povzdechli si jeden z dělníků.

O vybudování semaforu na Kyjovské se mluví ve městě víc než dva roky. „Protože Kyjovská se mění v průmyslovou zónu, někteří řidiči projíždějí přímo přes obchvat, a to může být při dopravní špičce nebezpečné. Semafor je potřeba,“ řekl naposledy Deníku havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Semafor na Kyjovské je v pořadí už druhý, první je v provozu od loňského podzimu na výjezdu od rybníka Cihlář.

Podle Honzárka nechce město řidičům ztrpčovat život. Je to ale nutnost, s ohledem na dopravní zátěž, která severovýchodní obchvat postihla v okamžiku, kdy se otevřel jihovýchodní obchvat města.

Na Kyjovské přibude kromě semaforu přechod pro chodce přes severovýchodní obchvat. Kritický úsek měří 44 metrů, zde se silnice rozšíří a podél ní povede nový chodník ze zámkové dlažby. Náklady, které se budou pohybovat okolo 8,5 milionu korun zaplatí město. Semafor začne fungovat ve druhé polovině letních prázdnin.