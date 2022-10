Vypracování odborné studie není levná záležitost a například zastupitel Milan Plodík protestuje. „Vyhozené peníze. Na prvním ustavujícím jednání to otvírat nebudeme, ale hned na dalším ano. Ustoupili jsme požadavku jedince. To jsme si pomohli,“ prohlásil.

O obchvatu jednali brodští zastupitelé za zavřenými dveřmi

Variantu číslo čtyři důrazně prosazoval podnikatel Zbyněk Špinar z Lipky u Šmolov, který si nepřál, aby obchvat vedl kolem jeho pozemků. Podle Plodíka je ale na obzoru nový problém. „V cestě trasy čtyři jsou další sporné pozemky. Majitelé už oznámili, že se budou soudit. Takže jihozápadní obchvat nebude vůbec,“ povzdechl si Plodík.

Podle místostarosty Brodu Zbyňka Stejskala se město bude obchvatem zabývat po zvolení nového zastupitelstva a až zjistí další podrobnosti. „Jihozápadní obchvat je priorita,“ zdůraznil.

Trasa čtyři jihozápadního obchvatu se tlačí na pozemky samostatných obcí Lípa a Michalovice. Na posledním jednání o obchvatu před volbami padla ze strany brodských radních zmínka, že nové vedení radnice má za úkol přesvědčit vedení obou obcí, aby s obchvatem souhlasilo. To se zdá Martinu Bučkovi z ŘSD nepravděpodobné.

Varianty obchvatu

1. Od Selské jizby ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou kruhový objezd. Doprava by jezdila přes Šmolovy dál.

2. Od Selské jizby trasa křížem přes silnici mezi části Šmolovy a Občiny. Lipku a Šmolovy by obchvat minul asi o sto metrů a napojil se na silnici před Michalovicemi.

3. Skoro stejně jako dvojka. Jen část Lipku a Šmolovy by trasa obchvatu minula o pár metrů dál.

4. Od Selské jizby na Michalovice. Na silnici by se trasa napojila těsně před vsí. Šmolovy by minula, ale zase by zabrala katastr Lípy a Michalovic. Na trase by muselo být několik mostů. Podle ŘSD jde o nejdražší variantu.

5. Žádný obchvat

Lucie Hanauerová vede v Lípě rodinné centrum Tiliánek. „Smutná představa. Z jedné strany nám chtějí stavět vysokorychlostní trať a z druhé obchvat,“ prohlásila. Místostarosta Lípy Ondřej Baloun je také proti zvolené trase obchvatu. „Za mě jasné ne. Ať se Brod stará sám. I kdyby se vedení Lípy změnilo, těžko by nový starosta s obchvatem souhlasil a riskoval nevraživost obyvatel,“ zdůraznil Baloun. Stejně se k jihozápadní trase číslo čtyři staví v Michalovicích.

Na stavbu jihozápadního obchvatu se těšili lidé z Humpolecké ulice v Havlíčkově Brodě. Obchvat měl vyvést z města nákladní dopravu a ulevit zátěži v Humpolecké, kdy jsou obyvatelé už zoufalí. Například podnikatel Jan Růžička z kuchyňského studia chodí do práce raději pěšky. „Autem je to problém. Zákazníci si na dopravu na Humpolecké stěžují,“ řekl Deníku.

Důchodce Jaroslav Švanda bydlí v Humpolecké ulici celý život. „Léta trpíme a budeme kvůli jednomu člověku trpět dál. Na Humpolecké není možné bez strachu přejít ulici. Jeden přechod pro lidi je na Humpolecké u hospody Formanka a druhý až ve Šmolovech. A ten rámus se nedá poslouchat,“ postěžoval si.

Podle Martina Bučka z ŘSD stavby obchvatů provázejí problémy a každá varianta má odpůrce. Jihozápadní obchvat kolem Šmolov v Brodě řeší nejméně dva roky. Podle původních plánů měl obchvat vést od Selské jizby přes Dolík, přes silnici první třídy 34 mezi Šmolovami a Občinami a kolem sídliště Lipka. Ulehčil by dopravě ve Šmolovech. Ale objevily se protesty. Další varianty dvě a tři měly také své odpůrce, proto se objevila varianta čtyři od Selské jizby na Michalovice.