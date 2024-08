Řidič Luboš Seifert z Havlíčkova Brodu se s uzavírkami smířil, ale vadí mu dle jeho názoru pomalé tempo stavebních prací. „Bylo by fajn, kdyby se na těch uzavírkách taky něco dělalo, a to denně. Jenže vidíte uzavírku, pak dlouho nic, občas se tam mihne nějaký maník, či parta s lopatou. U nás rozkopali Lidickou, ale ve tři odpoledne tam nebyla noha. Termíny ukončení se neustále posouvají a výsledná kvalita nakonec nic moc,“ poznamenal Luboš Seifert.

Od začátku srpna dokonce září neprojedou řidiči obcí Malčín na Chotěbořsku kvůli stavbě průtahu. Objížďka z Lučice na Příseku měří asi sedm kilometrů. „ Ve společné akci Krajské správy a údržby silnic a obce dojde k opravě silnic v průtahu, rekonstrukci inženýrských sítí a výstavbě nových chodníků,“ upřesnil šéf Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid. Stavba průtahu vyjde na více než čtyřiatřicet milionů korun.

Tři měsíce bude trvat rekonstrukce silnice číslo 345 mezi obcí Bílek a Sobíňov. Práce začaly 29. července a skončí v polovině října. Silnice je zavřená úplně. „Objížďky vedou obousměrně ze Ždírce nad Doubravou po silnici číslo I/34. Dále po silnici číslo III/3509 do České Bělé na silnici číslo II/351 a přes místní části města Chotěboř – Počátky a Dobkov do Chotěboře,“ informoval řidiče radní Stanislav Pavlíček.

Stavba průtahu je za plné uzavírky v Rozsochatci. Akce zhruba za čtyřicet milionů korun skončí posledního října. Stavba znamená objížďky, změní se i trasy autobusů. Průjezd obcí je pouze pro místní a na občanský průkaz.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu vede z Dolní Krupé po silnici II/344 do Havlíčkova Brodu na křižovatku se silnicí I/38, zde vlevo směrem na okružní křižovatku silnic I/38 a II/150 a I/34, zde odbočit na silnici I/34 a pokračovat do České Bělé na křižovatku silnic I/34 a III/3509, zde sjet na III/3509 a následně na křižovatku silnic III/3509 a II/351 odbočit doprava na silnici II/351 a jet do Chotěboře, a to obousměrně. Délka objížďky je asi šestadvacat kilometrů.

V srpnu pokračují i velké dopravní stavby. Především kompletní rekonstrukce Lidické ulice v Havlíčkově Brodě a mostu u Pohledských Dvořáků na výpadovce z Brodu na Žďár a Pardubice.

V srpnu ale končí některé uzavírky silnic například v Baštínově, kde probíhá oprava silnice a hráze rybníka. Končí úplná uzavírka v Úsobí kvůli pokládce rozvodů nízkého napětí. Průjezdná je část severovýchodního obchvatu v Kyjovské ulici v Havlíčkově Brodě. V místě byl omezný provoz kvůli budování nových semaforů.