Práce provádí firma Strabag. V průběhu března bude firma provádět takzvanou skrývku ornice. V dubnu začnou zemní práce. „ Celkem bude přemístěno 69 tisíc metrů krychlových ornice a dalších 760 tisíc kubíků zeminy,“ informovala novináře před časem mluvčí firmy Strabag Edita Novotná.

Spojí výpadovky na Jihlavu a na Pardubice

Obchvat povede kolem Havlíčkova Brodu směrem z jihu a východu. Spojí tak výpadovky na Jihlavu a na Pardubice. Délka obchvatu je přes čtyři kilometry. Vedle jedenácti mostů na něm budou dvě mimoúrovňové křižovatky, jedna protihluková stěna a na obou koncích kruhové objezdy. Současně se stavbou obchvatu dojdou změn i čtyři kilometry silnic hlavně ui Termesiv. Práce provádí firmy Strabag, M-Silnice a Porr. Ty slibují obchvat postavit za 1,598 miliardy korun, odhadované náklady činily 1,163 miliardy. V provozu má být obchvat uveden v roce 2022.

„Ačkoliv se jedná o stavbu, kde vznikne jedenáct mostních objektů, z toho tři velké estakády, není v tuto chvíli důvod spekulovat o zpoždění stavby,“ řekla Novotná. „Mohu slíbit, že nejpozději v den stanovený smlouvou stavbu v řádné kvalitě předáme,“ potvrdil předseda představenstva Strabagu Ondřej Novák.

Na konci se všem uleví

Stavba s sebou přinese i určité komplikace. „Všechny obyvatele města prosím o trpělivost, protože stavíme v blízkosti centra a bude to mít negativní dopad na obyvatele. Vydržte to s námi, je tady obrovské množství kubíků zeminy, které budeme muset odvézt, ale bude to stát za to a na konci se všem uleví,“ podotkl Mátl.

O jihovýchodním obchvatu Brodu se mluvilo přes dvacet let. „První náznaky byly v roce 2005, definitivní rozhodnutí padlo ale až v roce 2014. Přesto to trvalo dalších pět let, než se podařilo dát vše dohromady," komentoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.