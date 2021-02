Ani letos neustává stavba nových silnic, které mají městům a obcím ulevit od kolon a tranzitní dopravy. Například na podzim by měl být průjezdný obchvat Osové Bítýšky. Staví se i na Havlíčkobrodsku. „Pokračujeme s jihovýchodním obchvatem Havlíčkova Brodu, kde se i přes zimu pracuje na mostních objektech nebo přeložkách inženýrských sítí. Loni postup prací ovlivnil nález staré ekologické zátěže a s tím spojené řešení její likvidace. Letos by měly práce pokračovat už naplno,“ uvedl Martin Buček člen týmu komunikace ŘSD pro Vysočinu.

Na Pelhřimovsku by letos měl být dokončen obchvat Salačovy Lhoty, kterou zatěžuje především kamionová doprava. „Provoz je komplikovaný, nákladní auta často najíždí na chodník, kvůli šířkovému uspořádání silnice, a tím je ničí. Pro řidiče je problém projet obcí v obou směrech. Jsem přesvědčený, že obchvat uleví jak obci, tak i samotných řidičům,“ sdělil starosta Salačovy Lhoty Martin Malina. Zdejší obchvat by měl být kompletně hotový nejpozději v červenci a bude dlouhý zhruba dva a půl kilometru.

Nadměrná doprava dlouho trápí také obyvatele Okříšek na Třebíčsku. Městys totiž leží na hlavním tahu z Třebíče na Jihlavu. „Pevně doufáme, že do nějakých pěti let by mohl být obchvat hotový. Ale možná to bude i dříve. Aktuálně na kraji ladí poslední úpravy s Povodím Moravy. Jakmile získají jejich souhlasné vyjádření, začne územní řízení a následně zažádají o stavební povolení. Vedle toho probíhají i výkupy pozemků,“ informoval starosta městyse Zdeněk Ryšavý.

Komplikovaná je ovšem přeložka do Přibyslavic. „Tam jednání stojí, moc se toho nezměnilo. Soud zrušil zásady územního rozvoje v části, která tu přeložku stanovovala. Podle soudu nebyly posouzené všechny možné varianty. Na základě toho nechal kraj zpracovat další možnosti, kde by přeložka šla nad Okříškami směrem k Přibyslavicím. O této variantě jsme měli jednat loni na jaře, bohužel jarní a následně podzimní koronavir jednání přerušil,“ řekl Ryšavý.

Jihovýchodní obchvat Jihlavy

Nejdražším obchvatem bude ten okolo Jihlavy. „S realizací jihovýchodního obchvatu Jihlavy počítáme letos,“ potvrdil hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Tato stavba vyjde na miliardu, čímž na pomyslném žebříčku vystřídá obchvat Velkého Beranova.

O dopravním řešení pro město jednali s krajem i Jaroměřičtí. „Kraj na tomto projektu nadále pracuje. Mají připravené peníze na výkupy dalších pozemků, které zatím nejsou v jejich majetku. Dále mají peníze na některé projektové činnosti, které s tím souvisí. Platí propojení Třebíče na Moravské Budějovice skrze obchvat. Zatím však chybí peníze z evropských fondů na realizaci,“ svěřil se starosta Jaroměřic nad Rokytnou Karel Müller.

Jaroměřice by totiž chtěli prosadit i další část, která by propojila Moravské Budějovice se silnicí na Hrotovice a směrem na Brno. „Považujeme to za důležité, protože se chystá dostavba jaderného bloku v Dukovanech a frekvence dopravy tímto směrem, potažmo až od Znojma bude i nadále stoupat,“ mínil Müller.

V horizontu dalších let by pak měl vzniknout také obchvat Zašovic na pomezí Třebíčska a Jihlavska. „Měl by být dlouhý zhruba dva kilometry. V tuto chvíli připravujeme smlouvy pro výkup pozemků Zatím je to stavba, kde jsou peníze na její projektovou přípravu ze státního fondu dopravní infrastruktury. Je to na základě usnesení vlády v rámci příprav výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech,“ dodal Schrek.