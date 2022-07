Vyvlastňování pozemků pro variantu obchvatu nemá oporu v legislativě. Budou následovat soudní spory, napsal před posledním jednáním o trase budoucího jihozápadního obchvatu kolem Šmolov brodským zastupitelům podnikatel Zbyněk Špinar ze Šmolov. Někteří zastupitelé to považují za neseriozní nátlak a email poskytli Deníku.

Reakce zastupitelů Špinara překvapila. „ Chtěl jsem aby si zastupitelé udělali v problému jasno,“ vysvětlil Deníku. Jak dodal, strávil nad tématem moře času a hledal s podporou odborných posudků nejvhodnější způsob, jak zabránit nevratnému poškození životního prostředí kolem Šmolov. A výsledek zkoumání nabídl zastupitelům.

Obchvat Brodu: do nepopulárního kroku se před volbami zastupitelům nechce

V současné době má plánovaný jihozápadní obchvat už čtyři varianty. Zastupitelé zatím nevybrali žádnou. Navržené varianty číslo dvě a tři Špinar považuje za nesmysl. „Křižují moji zahradu a ve hře je i vyvlastnění pozemku. Takže následné soudní spory jsou záležitost na léta. Na otázku Deníku, zda by do soudního sporu vstoupil, odpověděl. „ Právo je na mé straně.“

Obsah emailu se nelíbí například zastupitelovi Janu Schwarzovi. „Já to považuji za určitou formu tlaku,“ prohlásil. Jak dodal, v současné době jednají zastupitelé kvůli obchvatu jen o změně územního plánu. Neřeší konkrétní situace, jako je vzdálenost obchvatu od nemovitostí. „My nejsme soudci a nerozhodujeme co je lepší, nebo horší pro jednotlivce, ale co je nejlepší pro město Brod. Ale ať posuzujeme jakoukoliv z variant, obyvatelé Lipky na tom nebudou hůř než nyní,“ zdůraznil Schwarz.

Podle zastupitele Pavla Dubna je přístup Zbyňka Špinara jen důsledkem předchozích kroků. „Špinar využívá práva, které dostal díky chybným rozhodnutím v minulých letech,“ konstatoval zastupitel. Podle jeho názoru nebylo správné prodávat pozemky Na Lipce k bydlení, když zde byl léta plánovaný obchvat. „Ředitelství silnic a dálnic má připravenou variantu, a komu se to nelíbí, ať se soudí,“ dodal zastupitel.

Rozpolcené Šmolovy

Podle zastupitelky Evy Vyoralové není o čem diskutovat, protože mínění většiny zní, že jihozápadní obchvat je nutný. Zastupitel Jan Kerber sdělil, že to není poprvé, kdy se někdo snaží zastupitele ovlivnit před důležitým jednáním. „Brod obchvat potřebuje. Smutné je, že Zbyněk Špinar jako brodský rodák tomu plánu hází klacky pod nohy. Obchvat nepovede tak blízko jeho domu aby mu uškodil,“ poznamenal zastupitel. Místostarosta Brodu Zbyněk Stejskal podnikatelův email bere s nadhledem a označil ho za osobní pocit. „Přečetl jsem si argumenty pana Špinara. Některé jsou k věci a prozkoumají je odborníci,“ konstatoval místostarosta.

Názor Tomáše Fišera, starosty šmolovských hasičů, je takový že stavba obchvatu rozdělila Šmolovy na dvě části. „Sídlišti Na Lipce se obchvat Šmolov nelíbí, protože ho budou mít na dosah. Druhá část Šmolov, dál od trasy obchvatu, ho naopak vítá. Dnes u Šmolov jezdí na Humpolec a na Brod jedno auto za druhým. Přejít silnici je riziko," vysvětlil Fišer.

Neshody lidí ze Šmolov se zastupiteli brzdí obchvat Havlíčkova Brodu

Jak upřesnil Zbyněk Špinar, jeho cílem je šířit osvětu, protože někteří zastupitelé podle něj nevědí, o čem mluví. „Jestli budeme jednat rozumně, Lipka může být do budoucna klidným místem k žití a dál růst. Nechci dělat potíže a chovat se jako spekulant. Bráním prostředí, kde žiji já i moji sousedé. Když si představím, že to místo někdo zničí, mám slzy v očích,“ zdůraznil. Jako nejlepší a nejlevnější variantu obchvatu navrhl podchod pod silnicí, takzvaný tubus. „V sousedním Rakousku je to běžné,“ poznamenal.

Jak potvrdil Martin Buček z komunikačního týmu Ředitelství silnic a dálnic,silničáři mají pro jihozápadní obchvat Brodu zpracovaný a schválený záměr projektu. „Ten odpovídá variantě číslo dvě kolem Šmolov. V záměru projektu byly stanoveny předpokládané náklady přes miliardu korun,“ doplnil Buček.

Obchvat Šmolov

První prosazovalo město Havlíčkův Brod, společně se ŘSD. V této variantě překříží obchvat silnici I/34 a povede kruhovým obloukem kolem sídliště Na Lipce, kde se následně kousek za Michalovicemi napojí na hlavní silniční tah.



Druhá verze obchvatu počítá s připojením jihozápadního obchvatu na silnici I/ 34 hned na konci místní části Šmolovy a doprava bude jezdit dál přes obec. Třetí je krátká bez místní části Šmolovy a poslední varianta vede až k Michalovcím a Šmolovům se vyhýbá.