Věž volá po obchvatu už roky. Úlevy od husté dopravy se obec dočká za pár let

/VIDEO/ Rámus ve dne v noci. Přejít silnici je riziko. Lepší vyhlídky do budoucna už mají obyvatelé obcí Věž a Skála. Po obchvatu touží skoro dvacet let. Teď se jim sen splní. Kraj Vysočina vydal územní rozhodnutí na novou přeložku silnice první třídy 34. Asi čtyři kilometry dlouhý obchvat se začne stavět přibližně do tří let.

Doprava v obci Věž na Havlíčkobrodsku | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Pro starostu Věže Martina Bártu je to skvělá zpráva. „Obcí projedou tisíce aut za den, největší problém je dálková doprava. Lidé co bydlí u silnice si stěžují. Teď se snad dočkáme,“ řekl Deníku. Bydlet u silnice je skutečně utrpení. Před některými domy na levé straně z obce směrem na Humpolec není chodník, kamiony jezdí skoro těsně kolem zahrad. Manželé Šmídovi si pomalu zvykli na hluk, ale silnici kvůli dopravě považují za nebezpečnou. Když chtějí zajít do obchodu, čekají dlouhé minuty, než kolony nákladních aut projedou. Obchvat vítají i obyvatelé Domova Věž, který pečuje o postižené klienty. Ti chodí přes rušnou silnici na nákupy, na poštu nebo na úřad. „Já vidím hustou dopravu těsně kolem našeho zařízení jako problém a budu za obchvat jedině rád,“ konstatoval ředitel zařízeni Vladimír Frič. Blízko silnice je i mateřská škola. Doprava na hlavním tahu ztěžuje řidičům z postranních ulic vjezd na silnici. Chotěboř vylepší venkovní sportovní areál. Za sto milionů korun Doporučenou rychlost přes obec nedodržuje podle starosty snad nikdo. Zpomalit dopravu je prakticky nemožné. Věž leží na hlavním tahu z Havlíčkova Brodu k dálnici D1. Obec dokonce musela vykoupit a zbořit jeden starý rodinný dům, který vyčníval do silnice. Každou chvíli do něj někdo narazil. Obchvat zajistí klid. Dvouproudá silnice povede jižně od Věže, zároveň s ní obkrouží i místní část Skálu. Deník o stavbě již dříve informoval. Stavba vyjde na víc než 650 milionů korun. „Ředitelství silnic a dálnic na stavbu aktuálně zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení, po dokončení projektové dokumentace bude zahájeno stavební řízení. Předběžný termín zahájení stavby 2027, uvedení stavby do provozu pak v roce 2029. Odhadovaná hodnota veřejné zakázky je téměř 654 milionů korun bez daně,“ sdělil Deníku Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Kraj Vysočina. Na trase obchvatu budou i čtyři mosty a jedna mimoúrovňová křižovatka. Nová silnice z Brodu na Humpolec uleví Věži a Skále. Podívejte se, kudy povede Podle Veselého nová silnice začne ve směru od Humpolce na Havlíčkův Brod v dnešní zatáčce těsně nad hranicí Skály. Po výjezdu z lesa bude místo dnešní ostré levé následovat mírná pravotočivá zatáčka. Následuje 220 metrů dlouhý most přes údolí Perlového potoka. Kousek dál obchvat přemostí silnici na Herálec a zamíří kolem Věže těsně kolem rybníku Valcha. Pod hrází po mostě překlene údolí Perlového potoka. Na stávající silnici 34 se napojí poblíž odbočky na Bezděkov. „Konec stavby je asi 600 metrů za Věží ve směru na Havlíčkův Brod. Tvoří ho mimoúrovňová křižovatka,“ doplnil Veselý. Projekt počítá v některých úsecích se stavbou protihlukové stěny. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Uzavírka silnice v Baštínově žene řidiče na objížďku. Šlapanovští si zajedou Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

