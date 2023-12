Přes Brod jezdí řidiči kamionů dál, dopravních značek si nevšímají. To potvrdil i Luboš Jelínek který bydlí blízko ulice Lidická.

„Stoupněte si k silnici pod viadukt a uvidíte. Od Jihlavy na Kolín kamioňáci jezdí denně. Každou chvíli jede i několik kamionů za sebou. Poznáte to už podle toho, do kterého jízdního pruhu se řadí. Obchvat je nezajímá. Jsou to cizinci. Pro ně je hlavní čas, naše předpisy a pokuty jsou jim jedno. S tiráky si neporadí nikdo,“ povzdechl si.

Několik takových případů Deník skutečně zaznamenal. To potvrdily i policejní kontroly.

Od otevření jihovýchodního obchvatu do středy 20. prosince přistihly policejní kontroly asi šest desítek řidičů, kteří se rozhodli zkrátit si cestu městem, přestože směr, kudy mají od Jihlavy jet, je přehledně značený.

„Řidiči platí na místě pokutu v příkazním řízení ve výši dva tisíce korun. Zatím se nestalo, že by řidič pokutu platit odmítl,“ informovala Deník policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jak dodala, policejní hlídky nemohou stát na kontrolních stanovištích kvůli obchvatu čtyřiadvacet hodin denně. Kontroly se dějí nepravidelně a policie je bude podle Čírtkové provádět i nadále.

Video: Někteří řidiči kamionů si na jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu "ještě nezvykli."

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Pokutování dálkových řidičů za přestupky v Česku není problém. To potvrdil mluvčí policejního prezidia David Schön.

„Pokuty jsou ukládány v ČR, tedy v korunách. U pokut v příkazním řízení na místě je možnost vystavit na místě i nezaplacenou pokutu, úhradu částky převodem. Další možností je také využití platby platební kartou. Nemám informace o problém s komunikací s řidiči ze zahraničí, převážná většina policistů ovládá minimálně jeden světový jazyk, který na běžnou komunikaci s řidiči stačí,“ sdělil Deníku s tím, že kontroly řidičů jsou plně v gesci regionálních útvarů Policie ČR.

Kamiony přes Brod jezdit mohou, ale jen s určitým omezením.„Kamiony při cestě od Humpolce odbočí na křižovatce u čerpací stanice Humpolecká na Jihlavu. Pojedou směrem přes Lidickou na kruhový objezd pod Svatým Křížem a tam odbočí na nový obchvat. Tím se cestě přes město vyhnou,“ vysvětlil Honzárek.

Podobně nahoře v Masarykově ulici. „Ve směru do Brodu od Kolína jsou dva nové odbočovací pruhy, které vedou vlevo na severovýchodní obchvat. Právě tudy pojede nejvíc aut a kamionů,“ dodal místostarosta. Nákladní auta smějí přes Brod jen ve směru z Humpolce na Jihlavu a nebo od Kolína směrem na Ledeč nad Sázavou.

Na jihovýchodní obchvat má v budoucnu podle brodských radních navázat ještě úsek, který propojí výpadovky na Jihlavu a na Humpolec, silnici první třídy 38 a 34. To by se Brod mohl zbavit těžké nákladní dopravy úplně.