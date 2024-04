Právě KSÚSV je spolu se státním Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) hlavním motorem všech těchto opatření. ŘSD například v souvislosti s výstavbou nových bloků připravuje obchvat Třebíče. Ten je však zatím hudbou budoucích několika let, kdežto některé akce KSÚSV už doslova klepou na dveře. „V tomto roce se rozběhnou práce na propojení silnic II/405 a II/602, tedy jihlavského obchvatu Východ, dále na výstavbě brtnického obchvatu a práce od vícenické křižovatky nedaleko Náměště nad Oslavou až po Slavětice,“ dodal Mátl s tím, že tato akce se rozloží na dva roky. „Letos se zde pustíme do úseku mezi obcí Sedlec až po křižovatku se silnicí I/23, v příštím roce upravíme úsek od Kramolína do Slavětice. Další akce budou probíhat v dalších letech až do roku 2029,“ doplnil náměstek.

Obchvat Třebíče je o krok blíž. Jeho kritiky starosta označil za škůdce

Tato trasa poslouží k přesunu materiálu, který bude na výstavbu nových bloků potřeba. Kromě ní se proto upraví i silnice mezi nedalekou Náměští nad Oslavou směrem k Velké Bíteši. Právě od Bíteše totiž budou z dálnice sjíždět kamiony se stavebním materiálem – což samozřejmě vyžaduje co nejlepší stav vozovky. Podobně bude nutné upravit silnici mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Hrotovicemi a od Dalešic až po samý konec kraje za Rouchovany.

Bítešská trasa pro Dukovany

I přípravy „bítešské“ trasy už jsou v plném proudu. Na trase bude například nutné udělat obchvat Jinošova. „Zde probíhá projektová příprava, přičemž do konce tohoto roku předpokládáme vydání územního rozhodnutí,“ informoval vedoucí krajského oddělení investičního a správy komunikací Stanislav Juránek.

Místa, kde budou Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny upravovat dopravní infrastrukturu kvůli přípravě výstavby nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany.Zdroj: Kraj VysočinaPodobně je to i s jihovýchodním obchvatem Velkého Meziříčí. Sjezd z dálnice se totiž předpokládá také u tohoto města. „V tomto případě probíhá projektová příprava. Letos předpokládáme získání společného povolení na stavbu, přičemž město Velké Meziříčí už zajistilo územní rozhodnutí. Majetkoprávní příprava je v řešení, vykoupeno je asi osmdesát procent vlastníků,“ dodal Juránek.

Kromě zmíněných obchvatů Třebíče a Jinošova na trase také vznikne jihovýchodní obchvat Jihlavy, Brtnice, Okříšek, Slavětic a Zašovic. Všechny zmíněné stavby zůstanou řidičům k dispozici i po výstavbě nových bloků. KSÚSV však plánuje i stavby dočasné. S těmi se setkají zejména lidé na Havlíčkobrodsku. Tudy totiž budou proudit nadrozměrné komponenty dopravované do Česko po Labi, což si vyžádá určité úpravy silnic na trase z východních Čech. Přímo v Havlíčkově Brodě kvůli tomu upraví okružní křižovatku Dolní-Jihlavská, ve městě také vznikne provizorní železniční přejezd. Dočasných úprav dozná i samotná dálnice D1 u Měšína a Velkého Beranova.

Seznam úprav připravovaných KSÚSV v souvislosti s výstavbou nových bloků JE Dukovany: Přeprava nadrozměrných komponent: Skuhrov – odstranění silničního nadjezdu, instalace lávky a po dokončení přepravy nový trvalý most Havlíčkův Brod – most přes Žabinec (realizuje ŘSD v rámci úpravy celé křižovatky) Velký Beranov – oprava silnic II/602 a II/353 směrem k dálnici D1 Jihlava – úprava mostů u Helenína Jihlava – propojení silnic II/405 a II/602 (Jihlava obchvat – Východ) Brtnice – obchvat Zašovice – obchvat Okříšky – obchvat trasa Třebíč-Valeč – oprava silnice II/351 Slavětice – obchvat Přeprava materiálu: Velké Meziříčí – jihovýchodní obchvat trasa Trnava-Rudíkov – úprava silnice trasa Velká Bíteš-Náměšť nad Oslavou – úpravy úseku vozovky mimo obchvat Jinošova obchvat Jinošova trasa „vícenická křižovatka“ u I/23-Slavětice – úpravy vozovky Dalešice-hranice kraje za Rouchovany – úpravy vozovky trasa Jaroměřice nad Rokytnou-Hrotovice – úpravy vozovky Dočasné stavby Golčův Jeníkov – podepření mostu 38-054 Havlíčkův Brod – dílčí úpravy okružní křižovatky ulic Dolní a Jihlavská Havlíčkův Brod – úprava Jihlavské ulice a provizorní přejezd železniční trati č. 230 Štoky – úprava křižovatek a zpevnění trasy průjezdu dálnice D1 – objízdná trasa mostu u Měšína (provizorní nadjezd a objízdná jednoproudá komunikace v délce 444 metrů) dálnice D1 – objízdná trasa mostu u Velkého Beranova (dočasná objízdná jednoproudá komunikace v délce 311 metrů) Velký Beranov – objízdná trasa mostů na obchvatu Velkého Beranova (propojení II/602 na obchvat, mostní provizorium) Zdroj: KSÚSV Poznámka: Stavby jsou v různých fázích příprav.

