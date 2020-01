„Loňský rok byl neskutečně náročný a musím říct, že jsem rád, že už je za námi. Na jaře se nám nic nedařilo, u různých dotací jsme končili pod čarou, projekty nám také nevycházely. Zlomilo se to až v květnu s Vesnicí roku. Člověk si asi opravdu musí sáhnout na pomyslné dno,“ začal s vyprávěním starosta Sobíňova Miloš Starý.

Právě v květnu totiž Sobíňov získal titul Vesnice Vysočiny. „A od té doby vyhráváme úplně všechno a daří se nám i u dotací. Jsem zvědavý, co bude letos,“ zasmál se Starý. „Za sebe ale musím říct, že se teď nikam hlásit nechci. Pokud někdo přijde, tak ho rád podpořím, ale rád bych se teď naplno věnoval obci,“ dodal.

„Byl to opravdu kolotoč, kdy jsme se téměř nezastavili a doteď nemáme vybranou loňskou dovolenou. Na druhou stranu jsem se ale utvrdil v tom, že člověk nemusí být u všeho a že tady žijí lidé, na které se mohu opravdu spolehnout,“ svěřil se Starý.

Na vyhlášení jely tři autobusy

Soudržnost místních se projevila nejen Vesnici roku, ale i všech ostatních soutěžích. „Například na vyhlášení celostátního kola Vesnice roku v Luhačovicích jelo přes 150 lidí. Řekli jsme, že vezmeme každého, kdo se bude chtít zúčastnit, a nakonec jsme vypravovali tři autobusy. Lidé tady na to vzpomínají dodnes,“ líčil sobíňovský starosta.

V Luhačovicích prý odpadla i rivalita mezi jednotlivými vískami a nové kontakty využívají dodnes. „Díky soutěži máme spoustu známých a kamarádů z různých koutů republiky. V předvečer vyhlášení Vesnice roku jsme se všichni shodli, že ať to dopadne jakkoliv, tak si to všichni zaslouží. Na celostátní úrovni jsou rozdíly strašně malinké,“ vzpomínal Starý.

„Když se na to dívám zpětně, tak jsem rád, že jsme vyhráli kraj, ale nevyhráli republiku. To, co teď čeká Lipovou, bude neskutečný mazec a starosta nebude mít na obec tolik času. Všechno má svá pro i proti,“ přemítal starosta.

Zároveň ale přiznává, že se soutěže původně ani zúčastnit nechtěl. „Vesnice roku jsme se účastnili několik let a loni jsem do toho už jít nechtěl. Jedna paní mě však přemluvila, tak jsme řekli, že to naposledy zkusíme. Nakonec to vyšlo, což bylo skvělé. Povedlo se nám dát lidi opravdu dohromady a stmelilo to celou vesnici,“ vyzdvihl Starý.

Mladí v Sobíňově zůstávají

Spjatost Sobíňova s Vesnicí roku nekončí. Jedním z porotců, kteří rozhodnou o letošním výherci, bude i sobíňovský starosta. „V porotě budu spíš sbírat zkušenosti a hledat inspiraci, co by se u nás dalo ještě vylepšit. Přál bych si, aby letošní rok byl trochu klidnější, ale to nebude, protože nás čekají rozsáhlé opravy obecních budov a mnoho dalšího,“ nastínil Starý.

Sobíňov, který má zhruba 820 obyvatel, je atraktivní i pro mladé rodiny. „Sice momentálně nemáme žádné volné stavební parcely, ale mladí tady zůstávají a předělávají staré domy. Pro obec je to určitě lepší, než stavět na zelené louce a hodnotím to velice kladně. Jsem rád i za to, že máme celou obec odkanalizovanou a všude mají vodovod,“ uzavřel Starý.