Hospoda Na Čechách přežila dvě světové války. Po šest generací tvořila společenské i kulturní centrum vesnice na Havlíčkobrodsku.

Putyku založil někdy koncem 19. století rodák z blízké Lipničky Jan Mucha, který se do čísla popisného 74 přiženil. Největšího rozkvětu se dožila hospoda za jeho syna Jana. Ten kromě toho, že čepoval pivo, byl v Dolním Městě asi dvacet let starostou.

V té době k němu do hospody podle pamětníků občas zašel i spisovatel Hašek. „Zakladatel hospody měl syna Jana. Ten měl tři děti. Nejstarší byla moje prababička Božena, která tu v mládí roznášela pivo, a na Haška si dobře pamatovala,“ nechal nahlédnout do historie Jan Provazník, jeden z potomků zakladatele hospody Muchy.

A tady se v roce 1913 podle Provazníka zapíjelo rozhodnutí zastupitelstva v čele se starostou Muchou zavést do vsi elektrický proud. „Později, 27. července 1931 večer u piva se tam jistě probírala událost z rána téhož dne, kdy byl na obloze pozorován obrovský meteorit, jehož exploze ve stratosféře způsobila řinčení skla všech zdejších domů až lidé vybíhali zděšeně ven,“ zavzpomínal Provazník.

Poslední majitel hospodu spíš než pro výdělek držel v chodu z úcty ke svým předkům a stodvacetileté tradici. Pak přišlo 21. století. „Navzdory přírodním katastrofám, válce, komunistům i měnové reformě si hospoda U Muchů dál žila vlastním tempem. Hospodské žezlo bylo dle tradice předáváno nejstaršímu synovi a tento zažitý koloběh nedokázali narušit ani komunisté, byť na čtyřicet let patřila hospoda oficiálně státu. Až se takhle jednou dostal do čela ministerstva financí falešný věrozvěst ze Slovenska a tradice musela ustoupit pokroku v podobě EET,“ vysvětlil s ironií Provazník, proč se poslední majitel rozhodl hospodu zavřít a prodat.

Obec Dolní Město tak stála před zásadní otázkou, zda koupit hostinec U Muchů. Byl totiž centrem většiny společenských akcí vesnice. „Měli jsme před sebou rozhodnutí, které poznamená kulturní život v obci na desítky let. Obec nikdy nevlastnila kulturní dům, kde by se daly takové akce pořádat,“ nastínil starosta Pavel Chlád, proč se obec přistoupila ke koupi.

Kdyby se zastupitelé rozhodli namísto koupi hostince postavit nový kulturní dům, tak by podle starosty neměla obec po dobu až osmi let žádné místo, kde by se lidé mohli scházet. Zároveň by si Dolní Město muselo vzít na stavbu kulturního domu úvěr. Kupní smlouvu na prodej hostince U Muchu obec podepsala s majitelem už loni. „Její součástí je ustanovení, že obec je oprávněna v budoucnu používat název U Muchů, protože ten název znamená kus naší historie,“ podotkl starosta.

Vzhledem ke svému stáří hospoda potřebuje rekonstrukci. Podle starosty Chláda může postupná přestavba na kulturní dům trvat pět až deset let. „Jedno je však jisté již nyní. Dolní Město disponuje vlastním kulturním zařízením. Máme kde pořádat různé akce a to je určitě dobře. Naše hospoda se určitě neztratí,“ zdůraznil starosta.