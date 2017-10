Obec přátelská seniorům má vítěze, Lípu a Věžnici

Havlíčkobrodsko - Soutěže Obec přátelská rodině 2017 a nově také Obec přátelská seniorům 2017 mají své vítěze. Z Havlíčkobrodska v Kraji Vysočina si dříve narozených váží nejvíc v obci Věžnice a Lípa.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Obce, města i městské části z celé ČR soutěžily o finanční dotaci na aktivity, které podpoří rodiny či seniory v regionech. „V soutěži Obec přátelská rodině 2017 si ceny převzalo pět zástupců obcí a měst. V druhé soutěži Obec přátelská seniorům 2017 si vítězství převzalo celkem 15 představitelů samosprávy,“ upřesnil mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

Například pro obec Věžnice není letošní úspěch v soutěži zdaleka první. „Účastníme se pravidelně soutěže Obec přátelská rodině, v roce 2015 obec Věžnice zvítězila. Rok před tím jsme skončili na druhém místě a mimořádně jsme obdrželi šek v hodnotě 250 tisíc korun. Letos jsme se zúčastnili v kategorii Obec přátelská seniorům. Uspěli jsme a obdrželi jsme šek na 300 tisíc korun,“ informoval starosta Věžnice Josef Málek. Úspěch v soutěži není náhoda. „Je to výsledek dlouhodobé a koncepční prorodinné a seniorské politiky naší obce, o kterou se snažíme již od roku 2008. Ocenění je poděkováním všem místním spolkům za jejich práci,“ dodal Málek. Jak upřesnil, investuje obec finance do společenských akcí pro rodiny a seniory ve Věžnici a do zvelebení pečovatelského domu, kde bude knihovna a kde už funguje Familly Point.

„Soutěže Obec přátelská seniorům 2017 se účastnilo 36 obcí, mezi ně bude rozdělena vyšší částka než u soutěže Obec přátelská rodině vzhledem k výplatě z jiné kapitoly rozpočtu. Bude rozděleno asi 13 milionů korun opět ve formě neinvestičních dotací,“ upřesnil mluvčí MPSV Habáň.

Dalším vítězem na Havlíčkobrodsku je obec Lípa, která se loni stala v Kraji Vysočina Vesnicí roku. „Je to pro nás velká čest, vážíme si toho,“ zdůraznil starosta obce Lípa Jiří Kunc. Jak dodal, snaží se obec Lípa hlavně o takzvané mezigenerační setkávání mladých i seniorů prostřednictvím veřejných aktivit. „Většinu akcí v tomto směru organizuje zastupitelka Marta Vencovská. Za úspěch v soutěži jsme získali 800 tisíc, které opět investujeme do veřejných aktivit. Chystáme se vybudovat takzvaný fitness koutek pro seniory. Pořádáme Senior fest, v obci funguje veřejné fórum, rovněž společenská akce s názvem posezení u lipového čaje pro občany všech generací. Plánujeme založit amatérské divadlo a v neposlední řadě i projekt sousedské výpomoci zaměřený hlavně na osamělé lidi a seniory,“ upřesnil starosta Kunc.

„Prioritou každé obce by mělo být vytvářet přátelské prostředí pro rodiny a seniory. Tak, aby rodiny v obcích rády žily, zůstávaly v nich po generace a našly tu zázemí i pro trávení volného času. A nejen senioři také vřelé mezilidské vztahy, kterou jim ukáží, že jsou pro společnost stále potřební nezávisle na věku,“ řekl výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal.