Oblíbená naučná stezka v Sobíňově slaví patnáctiny

Druhou nejstarší naučnou stezku na Vysočině najdou turisté v Sobíňově. Letošní rok je pro ni navíc výjimečný, protože slaví půlkulatiny. Je to totiž už patnáct let, co láká turisty nejen z Havlíčkobrodska, ale takřka z celého kraje.

Naučná stezka Sobíňov. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová