„Jsem strašně rád, že se tuto stavbu podařilo připravit, protože si prošla obrovskými problémy a její příprava bylo opravdu složitá. Několik let jsme soudně bojovali o pozemky a získání stavebního povolení. Věřím, že v tuto chvíli už žádné komplikace nenastanou,“ vyslovil přání generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Mátl zároveň doufá, že tato silnice, která v budoucnu usnadní cestování z Jihlavy na Pardubice, ulehčí provozu ve městě. „Dopravní situace ve Havlíčkově Brodě není dobrá a potřebuje řešení. Tím je stavba jihovýchodního obchvatu, kterou jsme zahájili ve čtvrtek. Samozřejmě myslíme i na další části obchvatu, a proto už teď připravujeme stavbu jihozápadního obchvatu,“ prozradil Mátl.

Samotné práce na budoucím obchvatu začnou po Novém roce. „Ze stavebního hlediska přijdou jako první na řadu přípravné práce, jako je vytyčovací nebo skrývka ornice. Toto plánujeme zhruba v polovině ledna,“ informovala mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

První řidiči by na obchvat mohli vyjet už za tři roky. „Ačkoliv se jedná o stavbu, kde vznikne jedenáct mostních objektů, z toho tři velké estakády, není v tuto chvíli důvod spekulovat o zpoždění stavby,“ řekla Novotná. „Mohu slíbit, že nejpozději v den stanovený smlouvou stavbu v řádné kvalitě předáme,“ potvrdil předseda představenstva Strabagu Ondřej Novák.

Stavba s sebou přinese i určité komplikace. „Všechny obyvatele města prosím o trpělivost, protože stavíme v blízkosti centra a bude to mít negativní dopad na obyvatele. Vydržte to s námi, je tady obrovské množství kubíků zeminy, které budeme muset odvézt, ale bude to stát za to a na konci se všem uleví,“ podotkl Mátl.

O jihovýchodním obchvatu Brodu se mluvilo přes dvacet let. „První náznaky byly v roce 2005, definitivní rozhodnutí padlo ale až v roce 2014. Přesto to trvalo dalších pět let, než se podařilo dát vše dohromady. Stále ještě však nemáme uzavřené všechny soudní spory. Není to ale neobvyklé, takto bojujeme i u dalších silnic,“ komentoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

„Byla to dlouholetá cílená práce, která čtvrtečním dnem došla určitého cíle a za tři roky se tento cíl naplní úplně. Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, je tato stavba největším dárkem, a to nejen pro nás, ale pro všechny, kteří Havlíčkovým Brodem projíždí,“ přidal se havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.

Jihovýchodní obchvat bude dlouhý přes čtyři kilometry a jeho stavba vyjde na zhruba jeden a půl miliardy korun. O stavbu se podělí pracovníci společností Strabag, M-Silnice a Porr. Součástí obchvatu je sedm mostů, tři nadjezdy a dvě mimoúrovňové křižovatky. Hotovo by mělo být na konci roku 2022.