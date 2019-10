Malí účastníci si ošetření nacvičily na plyšovém medvídkovi. Vše jim ve třech dopoledních blocích vysvětlili zdravotníci z havlíčkobrodské nemocnice. „Chceme, aby to děti bavilo a aby si zapamatovaly ty nejjednodušší, ale nejzásadnější informace. Překvapilo nás, že dávaly větší pozor, než jsme očekávali, a byly moc šikovné,“ pochvaloval si jeden z lékařů Jakub Kodys.

Podobná poučná setkání by se mohla konat i v budoucnu. „Cílem programu je, aby děti zvládly přivolat záchranku, ukazujeme jim masáž srdce, a když zbude čas i obvazovou techniku. Rádi bychom s programem pokračovali v nemocnici a pozvali mateřské školky,“ přiblížila lékařka Pavlína Kaňáková.

Den pro zdraví našich nejmenších prošel za šestnáct let své existence velkým vývojem. „Před lety bylo hlavní myšlenkou akce informovat rodiče o tom, jak se mají o své děti dobře starat. Tak, aby to bylo zdravě a podle všech medicínských poznatků. Už jsme se zaměřili na zdravou výživu, zdravý pohyb, na prevenci obezity a letos to byla první pomoc,“ uvedla primářka dětského oddělení brodské nemocnice Magdalena Chvílová Weberová.

Maminky z Mateřského centra Zvoneček myslely i na malé pacienty brodské nemocnice. Předaly proto vrchní sestře Dětského oddělení Janě Niederlové koš plný hraček, her a plyšáků. „Hračky slouží na oddělení a také, když děti přijdou do nemocnice, dostanou malý dáreček, aby se do nemocnice nebály chodit,“ prozradila primářka Chvílová Weberová.

Na slavnostním zahájení letošní akce vystoupili mladí tanečníci z Armádního tanečního klubu Havlíčkův Brod, k vidění byla výstava fotografií na téma Zdravý životní styl ve Zvonečku, studentky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické měřily cukr v krvi nebo krevní tlak a nechybělo ani zdravé občerstvení s ochutnávkou,“ doplnila mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod Monika Brothánková.

Program pak pokračoval například divadlem pro děti, základy první pomoci pro dospělé a také kurzem zdravého vaření.

Akci pořádalo Mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod při Oblastní charitě Havlíčkův Brod ve spolupráci s Nemocnicí Havlíčkův Brod za podpory programu místní Agenda 21 a Kraje Vysočina