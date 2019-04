Děti si nejprve pohrají se svými kamarády v herničce, pak jim knihovnice zahrály zmiňovanou pohádku, při které s nimi děti spolupracovaly, a nakonec si vyrobili svoji pohádku v interaktivní podobě.

„Po představení vždy dostanou obrázky z té pohádky, které na sobě mají suchý zip. Když si pak doma danou pohádku vypráví, mohou obrázky řadit podle časové posloupnosti a zároveň se tím i učit,“ vyzdvihla Alena Jelínková, knihovnice z dětského oddělení.

Děti si procvičují své znalosti i při představení. V rámci pohádky O třech kůzlátkách například dávali do magnetického košíku ovoce a zeleninu.

Pohádkohraní se skřítkem Knihovníčkem se v knihovně koná už druhým rokem. „Je to akce k Bookstartu neboli Knížka do života. Některé knihovny je dávají už při vítání občánků, ale my jsme to pojali tak, že sem děti přijdou a dostanou dárek až u nás,“ vysvětlila Jelínková.