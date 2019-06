Malí návštěvníci si mohli prohlédnout chod oddělení, jeho vybavení, ale i policejní výzbroj, kterou si pod dohledem policistů i vyzkoušeli. „Samozřejmě nechyběly ani policejní cely, které je hned po policejních autech zajímají nejvíce,“ pověděl Luboš Pejchar, který dětem odpovídal i na různé všetečné otázky.

Po prohlídce kanceláří a cel následovala ukázka policejních aut a motorky. „Motorka byla takové překvapení, protože naše obvodní oddělení jí nedisponuje. Přivezl nám ji ukázat kolega David Hospodka z havlíčkobrodského dopravního inspektorátu,“ vysvětlil Pejchar. Když policisté tyto stroje i rozblikali a zahoukali, dětem se rozzářila očička a vydaly se je prozkoumat z blízka.

Cílem této akce bylo dětem vysvětlit, jak policie funguje a ukázat jim policejní vybavení a chod oddělení. Kromě toho je den otevřených dveří na policejní služebně s trochou nadsázky i náborová akce. Některé děti totiž práce policisty zaujme natolik, že by ji jednou chtěly také dělat. „Vždy se ptám, kdo by chtěl být policista a v každé skupině se někdo najde. Tak kdo ví, třeba se s nimi za pár let u nás na služebně potkáme,“ dodal s úsměvem Pejchar.