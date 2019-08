„Vymysleli jsme pohádkový plán. Nejdříve jsme oslovili Městský úřad v Havlíčkově Brodě, ten výraznou finanční pomocí přispěl k tomu, že celodenní program na náměstí v rámci našich narozenin byl pro všechny diváky zdarma a účinkující se rozhodli vystoupit pouze za symbolickou cenu. Pak jsme oslovili některé umělce a podnikatele, kteří věnovali drobné ceny,“ prozradila ještě před akcí Yvona Kršková, herečka a režisérka Divadýlka Mrak.

V rámci oslav nechyběly ani dobré skutky. Diváci mohli podpořit dětské oddělení Havlíčkův Brod, a to buď nákupem lístečků do tomboly, účastí v dražbě nebo přispěním libovolné finanční částky do speciální pokladničky.