„Studenti se seznámili s procesem transformace, kterým organizace v současné době prochází, měli možnost porovnat život klientů v zařízení ústavního typu, a v rodinném domě v klasické zástavbě města. Velmi ocenili vstřícné přijetí a představení života v domech ze strany klientů komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou,“ sdělila za Domov Háj Andrea Šeredová

„Navštívili také farmářské trhy, na kterých klienti, kteří žijí ve městě, prezentovali své výrobky, a v závěru návštěvy se seznámili se stavem výstavby dalších dvou domů, zázemí pro management a sociálně-terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou. Propojení teorie s praxí je pro přípravu budoucích sociálních pracovníků velmi důležité,“ pokračovala Šeredová.

Domov Háj prochází procesem transformace pobytových sociálních služeb. „Dvanáct klientů zařízení již žije ve dvou rodinných domcích ve Světlé nad Sázavou, dalších zhruba šedesát se do rodinných domů bude stěhovat do následujících lokalit – Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov,“ prozradila Šeredová

„Život v komunitním bydlení dává klientům zařízení daleko větší možnosti zapojení se do společnosti, a také kontaktu s rodinnými příslušníky a přáteli. Připravit se na co nejpřirozenější přechod z domova do rodinných domů, by měl klientům pomoci nedávno zahájený dvouletý projekt Na cestě,“ vyzdvihla Šeredová.