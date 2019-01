Přibyslav – Krátce před polednem v pátek 25. ledna 2019 se v Přibyslavi podařilo z vrcholu městské věže a zvonice snést dolů zlomený kříž. Za silného mrazu, větru a sněžení se náročná operace povedla specialistům na výškové práce, bratrům Stanislavu a Pavlu Kamarádovým. Příslovečně řečeno “k ruce“ jim byl padesátitunový autojeřáb havlíčkobrodské společnosti Chládek a Tintěra.

Rameno jeřábu lze vysunout do výšky 60 metrů. Jelikož špice kříže dosahuje přesné kóty 50 metrů a 30 centimetrů, bylo možné oba “kaskadéry“ v pracovním koši vynést až nad kříž. Po přibližně hodinovém zápolení se jim povedlo uvolnit šest zrezivělých šroubů, nastřihnout báň a kříž z ní vytáhnout.

V báni našli kovovou schránku s datem uložení 21. 9. 1926 a iniciály přibyslavského klempíře H. F. Máši. Uvnitř zaletované schránky jsou dobové dokumenty, údajně také úmrtní list předposlední majitelky přibyslavsko-polenského panství a zámku, hraběnky Clotildy Clam-Gallasové. Schránku do opatrování poté převzal administrátor římsko-katolické farnosti páter Pavel Sandtner. Ukázalo se, co bylo příčinou havárie. Do báně zatékala voda, ta ve zmrzlém skupenství roztáhla nosnou trubku a potom již silný vítr zkázu dokonal.