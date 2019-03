„A takhle to tady vypadá každý den, hlavně ve špičce, jen si vyfotografujte tu nádheru,“ komentoval profesionální řidič Josef Kubát z Havlíčkova Brodu každodenní dopravní situaci, které je v Brodě na Lidické ulici svědkem.

Husté kolony v obou směrech, auta jedoucí krokem, kamiony jeden za druhým, houkající sanitka má co dělat aby projela. Za takové situace je podle pana Josefa zvlášť pikantní, že na Lidické ulici vznikl jakýsi odbočovací pruh směrem k novému supermarketu. „Chtěl bych vidět toho hrdinu, který by chtěl odbočit do supermarketu třeba ve směru od centra a tou kolonou v protisměru projel,“ dodal se smíchem profesionální řidič.