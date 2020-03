„Žijeme v Havlíčkově Brodě. Našli jsme tu práci, bydlíme tady, máme tu rodiny. Město nás přijalo za své, tak jsme v době nákazy koronavirem chtěli udělat pro město Havlíčkův Brod aspoň něco málo na oplátku,“ vysvětlil Bukhbilegt Erkhbayar, mongolský soudní tlumočník.

Jak dodal, Mongolové chtěli nejdřív šít ochranné roušky, ale pak ten nápad zavrhli. „Ne každý z nás umí dobře šít. Navíc jsme se dozvěděli, že roušky už šije Pleas. Tak jsme se rozhodli, že bude lépe, když uspořádáme sbírku. Peníze pak věnujeme v Brodě někomu, kdo to potřebuje,“ upřesnil Erkhbayar.

Chceme, aby peníze skutečně pomohly

Najít někoho, kdo by peníze skutečně rozumně a účelně využil, nebylo podle Erkhbayara vůbec jednoduché. Proto se soudní tlumočník obrátil na Havlíčkobrodský deník. „Žijeme v Brodě sice dost dlouho, ale zas město tak dobře neznáme. Tak jsme požádali o radu novináře, protože to pro nás byla záruka serioznosti. Někdo si řekne, že 23 tisíc není tak moc, ale pro nás to málo není. Chceme, aby ty peníze skutečně někomu pomohly. Protože, jak říkáte vy Češi, každá koruna dobrá. Deník nám poradil, abychom peníze věnovali nemocnici a pomohl nám celou věc zprostředkovat,“ vysvětlil Erkhbayar.

Peníze předal soudní tlumočník havlíčkobrodské nemocnici ve čtvrtek 26. března. „Peníze použijeme na ochranné pomůcky pro zdravotníky,“ upřesnila mluvčí nemocnice Petra Černo a dodala, že nemocnice v této kritické situaci váží doslova každé pomoci a každé částky, ať je velká nebo malá.