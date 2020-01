Jak prozradil na slavnostním setkání s radními města Havlíčkův Brod v pondělí 20. ledna, jeho loňská sezona nebyla nejšťastnější. Provázela ji těžká nehoda, znechucení, návrat k závodění a nakonec odchod ze třídy Superstock 1000. „Nicméně i tohle ke sportu patří. Období, kdy jste na špičce a všechno se vám daří se střídají s dobou neúspěchů a záleží na vás, jak se s tím vyrovnáte,“ prozradil závodník, který za největší oporu ve své sportovní kariéře označil svoje rodiče.

S motorkami začínal Michal Prášek už v sedmi letech. „Nejdřív jsem se hledal. Zkoušel jsem judo nebo fotbal, ale až jízda na minibiku se mi stala osudnou a byla z toho láska na celý život,“ svěřil se úspěšný závodník.

I v zimě, kdy se motocyklové závody nekonají si musí závodník udržovat kondici. „Já chodím cvičit. Dnešní motorky jsou sice tak dokonalé, že vaši váhu neřeší, ale jsou to silné stroje, které váží kolem 200 kilo. Takže mít fyzickou kondici a držet si váhu je potřeba. Když se na začátku sezony nedostanete do kombinézy, je to problém,“ konstatoval Michal Prášek.

Dále o sobě prozradil, že byl zpočátku pověrčivý, ale postupem času ho to přešlo. Nicméně dodržuje před závodem určité rituály a věří, že existuje někdo tam nahoře, kdo na něj dává pozor.